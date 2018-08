Kreisel wird gesperrt

Der Riedmatt-Kreisel in Rümlang erhält eine Erneurung. Wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt, werde dazu eine Vollsperrung nötig. Diese beginnt am Freitag, 10. August, um 19 Uhr und dauert vorausssichtlich bis Montag, 13. August, um 5 Uhr. Die Unterhaltsarbeiten erfordern trockenes und genügend warmes Wetter. Bei schlechter Witterung verschieben sich die Arbeiten um eine Woche auf das Wochenende vom 17. bis 19. August und dann allenfalls auf eines der folgenden Wochenenden.

Konkret wird das Tiefbauamt Unterhaltsarbeiten an der Oberfläche des Kreisels durchführen. Die Arbeiten an der Belagsoberfläche würden aus Gründen der Arbeitssicherheit, der Einbauqualität und der Effizienz eine Vollsperrung erfodern, welche teilweise auch die Flughof-, Riedmatt- und Oberglatterstrasse betrifft.

Drei Bushaltestellen nicht bedient

Betroffen von der Vollsperrung sind auch die Buslinien 510 und 797. Diese werden umgeleitet. Die Haltestellen «Riedmatt», «Riedmattstrasse» und «Hofwiesenunterführung» in Rümlang werden während der Bauzeit nicht bedient. Für den Durchgangsverkehr hat die Vollsperrung ebenfalls Konsequenzen. Die geplanten Umleitungen führen via Rümlang Dorf und Oberglatt Bahnhof. (red)