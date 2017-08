Kühe fühlen sich im offenen Stall wohl

Das Fleglerfest auf dem Niederglatter Bühlhof stieg am Sonntag zum neunten Mal. In diesem Jahr stand das Thema Milchwirtschaft im Zentrum des Festes. Der Aufmarsch von Besuchern war gross. Während der Mittagszeit waren beinahe alle der rund 200 Sitzplätze besetzt.

Den Mitgliedern des Nöschiker Teams, die am Grill die Würste brieten um die hungrigen Gäste zu verpflegen, standen schon bald einmal Schweissperlen auf der Stirn. Die Landwirte, Vater Hugo Wolf, und der 28-jährige Sohn PatrickWolf, führten die Besucher durch die im Frühling erstellte, offene Stallung. Eine Seite des Stalls, in dem zurzeit 23 Tiere leben, später werden es 48 sein, ist gegen eine Weide hin offen.

Dabei tauchte die Frage auf, ob die Kühe im Winter darin nicht frieren müssen. Hugo Wolf klärte auf: «Die Tiere ertragen die Kälte gut, im Winter wird ihre Behaarung dichter.» Und Sohn Patrick ergänzte: «Wir als Landwirte haben mit dem offenen Stall oft mehr Probleme, damit, uns nicht zu erkälten.»

Selbständige Tiere

Wenn es draussen heiss wird, bleiben die Kühe im Stall und gehen erst in der kühlen Nacht auf die Weide. «Der neue, offene Stall hat sich bewährt. Die Kühe schätzen die frische Luft und sind weniger krank», sind sich die beiden Landwirte einig.

Fressen können die Kühe so viel und sooft sie wollen. Die Hauptnahrung besteht pro Kuh und Tag aus 16 Kilogramm Silofutter, dazu Heu, Mineralstoffe, Salz und etwas Kraftfutter. «Das Futter wird zusammengemischt, damit sich die Tiere nicht ihre Lieblingskost herausfressen», erklärte Patrick Wolf in Anspielung auf Büfetts in Hotels, wo die Leckerbissen immer zuerst fehlen.

Und er zeigte einen Korb voll mit zusammengelesenen Büchsen, Flaschen Plastiksäcken und sogar Sandalen, die Wanderer achtlos in die Weiden warfen. Gegenstände, die für die Tiere tödlich sein können.

Für das Melken stehen die Kühe selbständig an, um in einem der sechs Melkstände ihr Milch abzugeben. Die gemolkene Menge wird automatisch gemessen und in einer Datei registriert. Sofort kühlt die Milch in einem Tank auf vier Grad Celsius ab, damit sich Bakterien nicht vermehren.

Flegler zeigen ihre Kunst

Die tiefen Milchpreise bereiten den Landwirten Sorge. «Und um Direktzahlungen zu erhalten, verlangt die zuständige Stelle in Bern immer umfangreicheres Zahlenmaterial. Beispielsweise müssen wir jeden Liter gemolkene Milch und jede Tonne Jauche, die wir ausbringen, melden», hob Vater Wolf hervor.

Neben der Stallbesichtigung zeigten ein paar kräftige Männer das Dreschen von Getreidegarben mit Flegeln, eine überaus anstrengende Arbeit. Nicht umsonst bildete sich Bonmot «Er isst wie ein Drescher».

Und am Morgen hielt Pfarrer Richard Mauersberger von der reformierten Kirche Niederhasli/Niederglatt einen Erntedankgottesdienst ab, zusammen mit zwei Taufen in der offenen Scheune. Unter freiem Himmel zeigte Käsermeister Werner Knöpfli, wie aus Milch, durch Erwärmen und Versetzen mit Lab, Käse entsteht. Einmal mehr sah man am Fleglerfest zufriedene, fröhliche Menschen.

(Zürcher Unterländer)