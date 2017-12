Kunstrasen benötigte besondere Behandlung

Der neue Kunstrasen, der in einer Stunde gefeiert und eine halbe Stunde später mit dem Gastspiel der Zürcher Top-Frauen-Teams – GC gegen FCZ – offiziell eröffnet werden soll, ist am Samstag um 14.30 Uhr haarscharf bis über die Mittellinie vom Schnee befreit. Die Schneefräse der Gemeinde füllt den begleitenden Kleinlaster Mal um Mal, ein Dutzend Helfer – allesamt Angestellte der Gemeindeverwaltung – schippen als Freiwillige mit Schaufeln, was das Zeug hält. Ein Fortschritt ist nur in Zeitlupentempo erkennbar. Und dann setzt wieder Schneefall ein. Während man sich vorwärts schaufelt, wird das hinten freigelegte Kunstgrün wieder weiss bedeckt. Giorgio Ciroli, Gemeindeschreiber und Organisator des Eröffnungsanlasses, kämpft unter dem Vordach beim Clubhaus mit der Lautsprecheranlage, die Buffet-Bar wird wiederholt von Schneeböen verweht. Erste Besucher treffen ein, unter ihnen auch Vertreter des Gemeinderats.

Eine halbe Stunde Verspätung

Mit nur einer halben Stunde Verzug begrüsst Ciroli über die nun funktionierenden Lautsprecher die Besucher, die sich bis dahin bei Kaffee und Bier und Punsch und Würsten vom Grill über die Zeit und die Kälte geplaudert haben. Es folgen Gruss- und Dankesworte.

Gemeinderätin Nadja Giuliani, in deren Tiefbau-Ressort der Einbau des Kunstrasens auf Platz Heuel 1 fällt, bekennt sich als Nicht-Fussball-Expertin und will deshalb nichts zur wichtigsten Nebensache der Welt sagen. Dafür einiges zu Kunstrasen, womit sie sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv beschäftigt hat. So lange hat es gedauert von der Aufnahme des Themas im Gemeinderat im Herbst 2015 bis zur Übergabe des neuen Spielfelds an den Sportverein (SV) Rümlang Mitte Oktober. «Es gibt wohl etwa so viele Systeme von Kunstrasen, wie es Fussballclubs gibt», sagt Giuliani. Verlegt war das für den Heuel gewählte künstliche Grün innerhalb von fünf Monaten. Sie kenne die definitive Bauabrechnung noch nicht, sagt sie später, die Kredite von rund 2 Millionen Franken dürften wohl leicht überschritten, aber innerhalb der Toleranzwerte sein.

«Das neue Feld ermöglicht Rümlang einen tollen Spielbetrieb», sagt Gastredner Willy Scramoncini vom Fussballverband Region Zürich (FVRZ), wo er die entsprechende Abteilung leitet. «Und wir haben weniger Aufwand, weil es mit Kunstrasen etwa weniger Spielverschiebungen gibt.» Seine Abteilung überprüfe die Spielplätze, sagt er auf Nachfrage, die Masse von Plätzen und Toren oder die Beleuchtung. Aufgrund dessen hat die Gemeinde den Heuel auch mit einer neuen Lichtanlage ausgestattet, womit der Platz 2.-Liga-tauglich ist.

Offizieller Akt

Damit ist der Weg für die Fussballerinnen auf das gefeierte Feld fast frei: Nadja Giuliani, Willy Scramoncini und Alain Sutter leibhaftig – er ist Sportchef der GC-Frauen – schneiden gemeinsam das Band zu einem symbolischen Tor auf den Platz durch. Die Damen laufen mit Begleitkindern an der Hand in die Arena ein. Anpfiff. GC schiesst das erste und das letzte Tor gegen die FCZ-Frauen, die in den vergangenen Jahren acht Mal Schweizer Meisterinnen und vier Mal Cup-Siegerinnen waren. Diese treffen dazwischen vier Mal ins Netz, Platzspeaker Ciroli bejubelt sechs Tore – Zürich gewinnt 4:2. Alain Sutter analysiert für den «Zürcher Unterländer» das Spiel kurz in TV-Manier: «Die Platzverhältnisse waren sehr schwierig. Und doch haben wir ein schnelles und technisch gutes Spiel gesehen. Manche, die zum ersten Mal an einem Damen-Spiel gewesen sind, werden überrascht gewesen sein.»

Die Gemeinderätinnen Nadja Giuliani und Corinne Lee liefern die Bestätigung. Es war gefroren und hatte Eismocken auf dem Platz; und die Spielerinnensind gerannt und wollten beide gewinnen – der Einsatz war enorm, sind sich die beiden einig. Die Analyse von Organisator Ciroli über alles gesehen lautet: «Es war ein lässiges Spiel. Der Schnee hat uns herausgefordert, Aber wir haben es gepackt – ich habe nie daran gezweifelt.» ()