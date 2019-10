Landwirte bauen Brotgetreide ohne Pestizide an

Diesen Frühling hat sich Hans Egli einen Striegel gekauft. Ein Gerät, wie es die Biobauern in seiner Umgebung schon länger benutzen, um Unkräuter auf ihren Äckern zu jäten. Es sieht aus wie ein grosser Rechen, den man hinten am Traktor befestigen kann. Seit diesem Jahr nimmt der Steinmaurer Landwirt an einem Forschungsprojekt teil, das zum Ziel hat, den Getreideanbau ohne Pestizide zu ermöglichen. Als IP-Bauer, der gemäss integrierter Produktion wirtschaftet, durfte Egli beim Getreide bereits zuvor keine Fungizide gegen Pilze und Insektizide gegen Schädlinge einsetzen. Nun verzichtet er zusätzlich auf Herbizide.

Die Schweizer Bauern sind unter Druck. Im Vergleich zu ihren Kollegen in der EU gehen viele relativ grosszügig um mit Mitteln gegen Pilze, Insekten und Unkräuter. Dies legen zumindest Untersuchungen zu Rückständen in Gemüse und Früchten nahe. Mit der Trinkwasserinitiative, die beim Einsatz von Pestiziden keine Subventionen mehr auszahlen will, und der noch weiter gehenden Pestizidverbotsinitiative ist das Thema stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die kürzlich aufgetretenen Trinkwasserverschmutzungen haben weiter zur Popularität der Anliegen beigetragen. Diese aktuellen Ereignisse dürften dazu beigetragen haben, dass sich die Bauern nun vermehrt selber aktiv werden.

Gross angelegter Versuch

«Weizen ist relativ robust», erklärt Egli. «Nach dem Striegeln sieht er etwas verhudelt aus, aber später erholt er sich wieder.» Auf einem Testfeld hat er im Sommer fünf Streifen unterschiedlich bearbeitet: Auf dem ersten hat er gar nichts unternommen gegen Unkräuter, auf drei Streifen hat er einmal, zweimal und dreimal gestriegelt und auf einem Vergleichsstreifen hat er Herbizide ausgebracht. Bereits mit einmal striegeln seien rund 80 Prozent der unerwünschten Pflanzen verschwunden, sagt er.

Bei welcher Vorgehensweise das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag am günstigsten ausfällt, wird aber erst nach mehreren Jahren Erfahrung auf insgesamt 20 teilnehmenden Betrieben ausgewertet. Aufgegleist wurde der Versuch gemeinsam von der Schweizerischen Vereinigung integriert produzierender Bauern (IP-Suisse), der ETH, der Berner Fachhochschule sowie der Migros, die für ihre Grossbäckerei Jowa pestizidfreies Getreide beziehen möchte.

«Das Problem ist, dass die Migros den Mehraufwand nicht ausreichend abgelten will», sagt Egli. Neben den Fahrten mit dem Traktor schreitet er bisweilen auch zu Fuss durchs Feld und reisst die Blacken aus. Die Migros will pro 100 Kilogramm Getreide aber höchstens fünf Franken mehr bezahlen als die üblichen 55 Franken, obwohl dies pro Brot lediglich rund zwei Rappen Mehrkosten bedeuten würde, wie eine Mediensprecherin gegenüber dem Tages-Anzeiger erklärte.

Grosszügiger ist da Fredy Hiestand. Der 76-jährige Unternehmer kauft für seine Bäckerei in Baden seit diesem Jahr nur noch pestizidfreies Getreide und zahlt den Bauern dafür einen Aufpreis von 8 Franken. Ende letzten Jahres hat er zusammen mit IP Suisse nach Bauern gesucht, die entsprechend produzieren. Die 250 Teilnehmer, die er für seinen Bedarf benötigt, waren schnell gefunden. Auf der Warteliste stehen weitere 300 Betriebe. Das grosse Interesse hat Sandro Rechsteiner von IP Suisse überrascht. «Es zeigt, dass die Bauern grundsätzlich bereit sind, weniger chemische Mittel einzusetzen, wenn ein Markt besteht und die Arbeit abgegolten wird.»

Bio geht noch weiter

Auch Hans Egli liefert sein Getreide deshalb einstweilen an die Hiestand-Bäckerei. Der EDU-Kantonsrat ist mit dem Ertrag im ersten Sommer zufrieden. Er habe lediglich etwa fünf Prozent weniger ernten können als in anderen Jahren, sagt er. Auch beim Winterweizen, der demnächst ausgesät wird, will er deshalb wieder auf Unkrautvertilgungsmittel verzichten.

Von der biologischen Produktion ist der Betrieb aber immer noch weit entfernt. Denn auf den Äckern werden abwechslungsweise verschiedene Kulturen angebaut. Gängige Fruchtfolgen nach dem Weizen sind etwa Mais, Zuckerrüben, Karotten und Raps. Diese behandeln die IP-Bauern weiterhin mit verschiedenen synthetischen Mitteln. Geringe Rückstände sind deshalb auch im Weizen nicht ausgeschlossen. Derweil müssen Bio-Höfe stets auf dem gesamten Betrieb biologisch produzieren. Anders als die Migros setzt Coop hauptsächlich auf die Ausweitung des Sortiments an Bio-Backwaren. Bereits heute liegen in Coop-Regalen etwa zur Hälfte Bio-Brote.

Erste Ernte mit Hiestand

Bereits seit drei Jahren setzt Christian Meier bei seinem Weizen auf den Striegel statt die Herbizid-Spritze. Dies habe bis anhin gut funktioniert, sagt der Niederweninger Landwirt. Doch ein abschliessendes Fazit will er noch nicht ziehen. Denn wie sich der Unkraut-Bewuchs ohne Herbizide langfristig entwickelt, sehe man erst mit den Jahren.

Auch Paul von Euw aus Oberglatt war sofort Feuer und Flamme, als Fredy Hiestand letztes Jahr das Projekt lancierte. Mit dem Unternehmer ist er seit Jahren befreundet, seiner Bäckerei liefert er sämtliche Eier von seinem Geflügelhof. «Als wir im Sommer den ersten pestizidfreien Weizen schnitten, fuhr Fredy auf dem Mähdrescher mit», erzählt von Euw. «Er hat sich gefreut über die schöne Ernte.»