Lieber ein Leben als Tiger verbringen

Sie bestieg unter anderem den Mount Everest, oder war am Nord- und Südpol: Um sich auf diese Expeditionen mitnehmen zu lassen, waren rund 80 Besucher in die Aula Schmittenwis gekommen. Eingeladen zu dieser Autorenlesung hatten die Mediothek und Kultur Wehntal.

Die Zuhörenden waren beeindruckt, denn die eigenen Reisen waren nicht ganz so extrem, wie diejenigen der 51-jährigen Referentin. Im Vorfeld der Veranstaltung erzählten beispielsweise Ruth Utzinger aus Niederweningen von ihrer Reise mit dem Postschiff Hurtigruten ans Nordkap. Auch Peter Fankhauser aus Bachenbülach bewegt sich gern draussen in der Natur und wandert. Es kann durchaus auch mal eine Gratwanderung sein. Oliva Dal-col aus Niederweningen war mit einer Freundin unterwegs. Die Reise führte die beiden Frauen von Pakistan über Tibet nach China. Sie erzählte von der langen Vorbereitungszeit und den unvergesslichen Eindrücken.

Ein Leben als Tiger

Auch für Evelyne Binsack sind viele Eindrücke von ihren Touren unvergesslich geblieben. Als sie ungefähr 16 Jahre alt war, fiel ihr ein Zitat auf, das sinnbildlich für ihr weiteres Leben sein sollte. «Lieber ein Tag als Tiger, als ein Leben lang als Schaf». «Ich änderte diesen Spruch für mich etwas ab, und nun hiess er «…lieber ein Leben lang als Tiger», erzählte die Bergsteigerin und Buchautorin, die in jungen Jahren als Sportartikelverkäuferin gearbeitet hatte.

Ihre Karriere als Extremsportlerin war so nicht geplant, wie sie bescheiden erwähnt. Und es braucht grosse Willenskraft, Projekte, wie die Expeditionen in den Himalaya oder in die Polregionen durchzustehen. Wenn Evelyne Binsack darüber spricht, sind es geradezu philosophische Betrachtungen. «Wie reagiere ich, wenn ich nicht mehr weiter kann?» Diese Frage ist ihr Antrieb.

Gefährliche Schwächen

Sie erfuhr aber auch, wie die Willenskraft der Verlust der Selbstkontrolle sein kann. Ihr Weg auf den 8848 Meter hohen Mount Everest führte sie an menschlichen Leichen vorbei, die nicht geborgen werden können. Alle waren sie auf dem Gipfel. Der Tod erreichte die Bergsteiger beim Abstieg. Evelyne Binsack hat viel über diesen Umstand nachgedacht: Wie der Wille den Weg auf den Gipfel ebnet – aber eben nicht zurück. Die Bergsteigerin erlebte auch, wie menschliche Schwächen lebensgefährlich sein können. Diese Erfahrungen machte sie während ihrer Reise zum Südpol. Die anderen Teilnehmer lernte sie erst in Chile kennen.

«Am Ende stand immer das Versprechen, es gemeinsam zu schaffen.»Evelyn Binsack, Extremsportlerin

Sie erzählte von vorzeitig und heimlich gegessenen Notrationen und gestohlenem Schoggipulver. Lebenswichtige Energie, die unverantwortlich und egoistisch verloren ging. Die Krisen, die das Team jedoch während der beiden Polexpeditionen überwunden hatten, schweissten es umso fester zusammen. Den über allem stand das Versprechen, welches die Mitglieder einander gaben: Sie wollten es gemeinsam schaffen.

Evelyne Binsack spricht nicht gerne von «aufgeben». Sie bevorzugt die Beschreibung «zurückkehren und lebensverlängernde Massnahmen ergreifen». Ihre Erfahrungen liessen jedoch den Entschluss reifen, zukünftig keine sportlich motivierten Reisen mehr zu unternehmen. Binsack macht heute Mentalcoachings, ist Teambildnerin und Bergführerin aus Leidenschaft. (Zürcher Unterländer)