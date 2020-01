Lieder über eine verräterische Welt ohne Moral

Wie steht es auf der Homepage der Mühle Otelfingen – die Mühle lebt seit jeher von den Menschen, die sich dort begegnen, Waren und Worte austauschen, Lachen und Leiden teilen.

Dramatischer war offenbar das Leben an den europäischen Fürstenhöfen des Spätmittelalters. Politische Intrigen, blutige Auseinandersetzungen oder Liebesdramen waren an der Tagesordnung. Oft wurde der Status der Könige oder Fürsten gestärkt durch Musiker, die sich in den Dienst der Fürstenhäuser stellten und mit ihren Liedern deren Macht gegen aussen bekräftigten. Die Förderung von Kunst war ein Geben und Nehmen. Die Künstler sicherten sich ihr Einkommen und die hohen Herren machten sich in den Liedern unsterblich und bescheren auch Jahrhunderte später den Zuhörern einen Einblick in die Seele dieser Zeit.

Quelle: Youtube

Die fünf Musikerinnen und Musiker von La Morra aus Basel spielten und sangen über die Liebe und die Politik. Aber auch geistliche Lieder gehörten zu ihrem Repertoire. Diese waren geprägt von der Verzweiflung, aber auch der Hoffnung auf eine bessere Zeit. Wunderbar zur Geltung kamen die Liebeslieder durch die beiden Gesangsstimmen von Doron Schleifer, Countertenor, und Ivo Haun, Tenor. Mal melancholisch unterstützt durch die Fidel-Spielerin Natalie Carducci, der Flötistin und Clavisimbalum-Spielerin Corina Marti und dem Lautenspieler Michal Gondko, mal heiter – lüpfig würde man heute sagen –, aber immer überschwänglich in der Liebe badend, fast schon verzweifelnd.

Und was hatte es mit den politisierenden Liedern und Texten auf sich? Diese wurden meist auf eine konkrete Person oder ein Ereignis hin verfasst. Die Herrscher legitimierten so ihre Macht oder lenkten, sich selber lobpreisend, von Intrigen oder Untreue ab. Aber es gab auch die Dichter und Komponisten, die sich mit ihren Liedern bei Herrschern einschmeicheln wollten.

Intrigen gestern wie heute

Stellt man den etwas gewagten Vergleich zur heutigen Politik her, fehlt es sicher nicht an Musikern und Künstlern, die die Macht anschwärzen oder die politischen Gegebenheiten lautstark kritisieren. Was aber fehlt, zumindest hierzulande, ist, dass sie sich in den Dienst der Obrigkeiten stellen.

Was für eine Art Musik käme wohl heraus, würde der Bundesrat einen Liedtexter oder Komponisten beauftragen, über seine Arbeit Stücke zu schreiben? Wobei unmusikalisch gibt sich der Bundesrat mit dem neusten offiziellen Foto ja nicht, welchem das Motiv eines Musikensembles zugrunde liegt.

Die Themen, die damals besungen wurden, sind heute genauso aktuell wie damals. Auch heute streiten die Regierungen, drohen mit Gewalt, intrigieren oder versuchen, den grössten Vorteil aus den sich ergebenden Situationen zu ziehen. Und sicher würde der eine oder andere Dichter dem Titel und dem Inhalt des Liedes «Il cieco mondo» (Die blinde Welt) zustimmen, welches das Ensemble wehklagend vortrug – über eine verräterische Welt, in der die Moral abhandengekommen ist.

Wenn auch die Welt im Mittelalter verräterisch war, langweilig war sie nicht, entstand doch wunderbare Musik voller Gefühl und Leidenschaft und voller Hoffnung auf die eigene Erlösung.