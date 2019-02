Macklemore kommt ans Zürich Openair

Die Veranstalter des Zürich Openair vermelden ihren «Headliner» – also die Hauptband – für den Samstagabend: Es handelt sich um den US-Rapper Macklemore.

Der Rapper aus Seattle, der mit bürgerlichem Namen Ben Haggerty heisst, ist vor allem durch seine Single Thrift Shop bekannt, die weltweit über 10 Mio. Mal verkauft wurde. Gemäss den Veranstaltern ist das Zürich Openair der einzige Auftritt des Rappers in der Schweiz im Jahr 2019.

Das Zürich Openair findet vom 21. bis 24. August in Rümlang statt. Weitere Headliner sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Am Donnerstag (14. Februar) startet der reguläre Vorverkauf. Die EarlyBird-Tickets seien in kürzester Zeit vergriffen gewesen.

Weitere Infos unter zurichopenair.ch. (mst)