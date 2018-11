Mann stirbt nach Kollision mit Zug

In den frühen Morgenstunden hat sich am Sonntag beim Bahnhof Oberglatt ein Drama abgespielt. Ein Mann unbekannten Alters ist kurz nach 06.30 Uhr unter einen vorbeifahrenden Personenzug geraten. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, geht sie von einem Unfall aus.

Der Mann erlitt tödliche Verletzugen, er verstarb noch auf der Unfallstelle. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland untersuchen den Vorfall. Gemäss ersten Erkenntnissen steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund.

Die Identität des Mannes sei noch nicht zweifelsfrei geklärt, heisst es weiter. «20min.ch» schreibt von einer «guten Freundin» des Opfers. Demnach sei das Unfallopfer 19 Jahre alt gewesen. Die Freundin will ausserdem wissen, dass das Opfer nach dem Ausgang auf das Gleis gefallen sei. (mcp)