Mehr «bildungsnahe» Familien für die Gemeinde

Wie der Oberglatter Gemeinderat mitteilt, will er sich in der laufenden Legislatur vermehrt in fünf Handlungsfeldern bewegen: Jugend- und Familienförderung, Integration, Verkehrssicherheit, Kommunikation und Identifikation. Stutzig wird man vor allem bei letzterem, heisst es doch dort mitunter: «Oberglatt soll attraktiv werden für bildungsnahe Familien». Im Umkehrschluss würde dies heissen: Jetzt ist Oberglatt bildungsfern.

«Es ist nicht mehr als ehrlich zu sagen, dass unsere Demografie in Sachen soziale Schichten – in die Zukunft geblickt – nicht sehr positiv aussieht», sagt Gemeindepräsident Roger Rauper. Konkret heisst das: Überdurchschnittlich viele Oberglatterinnen und Oberglatter beziehen aktuell Sozialhilfe (2017: 3,7 Prozent, kantonaler Schnitt: 3,2 Prozent), überdurchschnittlich viele sind nicht in der Schweiz geboren (2017: 36,9 Prozent, kantonaler Schnitt: 26,5 Prozent), und die durch die Gemeinde zu zahlenden Ergänzungsleistungen steigen stetig. Das heisse nicht, dass diese Personen schlechter integriert oder weniger arbeitswillig seien oder weniger für das Dorfleben täten als andere, betont Rauper. «Aber wenn wir unsere sozialen Lasten in Zukunft minimieren wollen, brauchen wir steuerkräftigere Personen in Oberglatt.»

Verteilung sozialer Lasten

Für Rauper bedeute das auch, dass Strukturen von Familien gefördert werden, die ihre Kinder im schulischen Alltag unterstützen. Dazu brauche es auch keinen akademischen Abschluss – Oberglatt soll also nicht akademischer werden. «Es geht darum, dass Eltern respektive Familien ihre Kinder in schulischen Aufgaben unterstützen, dass sie aber auch mal ein Gesellschaftsspiel zusammen spielen oder ein Buch vorlesen.» Deshalb könnten auch vermehrte Bibliotheksbesuche zum kulturellen Programm der Gemeinde gehören, «damit diese Kinder vermehrt Bücher lesen, anstatt am Computer zu spielen».

Mit dem Thema Bildung befasst sich der Gemeinderat künftig auch mehr in Fragen der Verkehrssicherheit, namentlich beim Schulweg. Denn nebst einer Aufwertung einzelner Quartiere mittels Temporeduktion will er auch ein Schulwegkonzept erarbeiten und umsetzen. Von einem generellen Problem könne man aber nicht sprechen, sagt Rauper. Aber: «Wir haben einzelne risikoreichere Stellen im Schulweg erkannt, gerade dort, wo Kinder die Hauptstrassen überqueren müssen.»

Einbezug sozialer Medien

Um die Verteilung der sozialen Lasten der Gemeinde geht es auch im Gesundheits- und Integrationsdossier. Hier hat sich der Gemeinderat vorgenommen, die bereits etablierte Arbeitsintegration Oberglatt (AIO) fokussierter anzugehen und dabei weitere Abteilungen einbeziehen zu können. «Die AIO will Menschen, die momentan nicht im Arbeitsumfeld sind, resozialisieren», erklärt Rauper. «Das versuchen wir mit einem Arbeitsprogramm, das kleinere oder grössere Aufgaben beinhaltet, sei dies bei den Gemeindewerken oder im Bereich Immobilienbewirtschaftung. Dabei werden stellenlose Sozialhilfeempfänger, durch einen Arbeitsagogen unterstützt, wieder in den Arbeitsprozess integriert.»

Zuletzt soll sich auch in Sachen Kommunikation in Oberglatt etwas bewegen. Ziel des Gemeinderats sei es, so Rauper, Oberglatt aktiv gegen aussen präsentieren zu können, wobei auch der Einbezug sozialer Medien und eine attraktive Homepage angedacht sind. «Auf diesem Weg können wir unseren Mitbürgerinnen und -bürgern mehr Informationen zukommen lassen.» Gleichzeitig sollen alle Abteilungen in der Verwaltung denselben Informationsstand haben. (Zürcher Unterländer)