Menschen im Unterland

Schon als Kind deckte sie ihre Grossmutter mit Kinderbüchern aus der Buchhandlung Zum Geeren ein. Ihre eigenen Bücher hat sie in der Kindheit mit Karteikärtli ausgestattet, in der Hoffnung, dass sie jemand ausleiht, wie in einer Bibliothek. Mit der Cousine hatte sie einen regen Bücheraustausch, von ihr wurde sie motiviert, Buchhändlerin zu werden.

Ihre zweite Passion sind Tiere und die Natur. Den Sommer verbringt sie jeweils für drei Monate auf einer Alp als Hirtin. In der Kantonsschule hatte sie kein Berufsziel vor Augen. Als sie aber erfuhr, dass in der Buchhandlung Zum Geeren eine Lehrstelle frei werde, ergriff sie die Gelegenheit.

«Das war meine Rettung.»

Sie fühlt sich berufen, die Bücher an die Menschen zu bringen, am liebsten würde sie Bücher verschenken, damit mehr gelesen wird. «Meine Kunden sind für mich fast wie eine Familie.» (Zürcher Unterländer)