Migrolino überfallen, Video gepostet

Am frühen Donnerstagmorgen wurde in den Migrolino in Niederweningen eingebrochen. Wie Blick.ch berichtet, brachen drei Unbekannte in den Laden ein, indem sie die Eingangstür aufstemmten. Ein Mitarbeitender veröffentlichte ein Video des Einbruchs sowie ein Bild des Ladenlokals nach dem Einbruch auf Facebook.

Die vermummten Täter plünderten den Kassenbereich. Zu sehen ist ausserdem das Chaos, das sie hinterlassen haben. Sie konnten vor dem Eintreffen der Polizei entkommen. Via Facebook erfolgte darauf der Aufruf des Mitarbeitenden an Zeugen, sich zu melden. Der Einbruch hat sich zwischen 3 und 3.20 Uhr ereignet.

Mittlerweile sei ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen, sagt eine Mediensprecherin der Kantonspolizei auf Anfrage. Die Ermittlungen dauern aber noch an. (ml/mcp)