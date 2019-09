Mit Chind und Chegel zur Älplerchilbi

Mit einer Älplerchilbi wird die auf 760 Meter über Meer gelegene Lägernweid alle fünf Jahre zu einem Publikumsmagnet – so auch am vergangenen Wochenende. Am Samstag standen eine Holzschnitz- und eine Alphornbläsershow auf dem Programm, währende am Sonntag der Jodlerclub «Am Rhy» zu einer Jodlermesse einlud.

Lieder wie «Herrgott, mir stöhnd vor dir» oder «Üse Vater» versetzten das Publikum in Andacht, bevor es vom Schauschwingen in Bann gezogen wurde. Fast hätte der 18-jährige Raphael Kiener aus Schöfflisdorf beim Ausstich seinen Widersacher Rico Ammann auf den Rücken gelegt. Am Ende reichte es ihm dann aber nur zum zweiten Rang. «Ziel des Schauschwingens ist es, den Zuschauern gute Unterhaltung und hautnahen Kontakt zur Schweizer Tradition zu bieten», sagte OK-Chef Daniel Merki.

Holzadler für 500 Franken

Bereits die rund zehnminütige Fahrt von Schleinikon hinauf zur Weid erwies sich als gesellig: So mischten sich unter die Fahrgäste im Postauto Trychler mitsamt ihren beeindruckenden Glocken. Ebenso zum Festgelände unterwegs war auch Helen Dobler mit ihrem Mann Adolf und Sohn Urs. «Wir kommen aus einem Bauerndorf, da gehört die Älplerchilbi fest in die Agenda», erklärte sie. Und Boppelsens Gemeindepräsident Hans-Heinrich Albrecht, der ihr gegenüber sass, stimmte dieser Aussage nur zu.

Der Weg zur Chilbi war geschmückt mit Sonnenblumen in Milchkannen. Und auf dem Rednerpult thronte ein aus Holz geschnitzter Adler. Der aus Irland stammende Motorsägenkünstler Uinnsinn Bateman, der seit über zehn Jahren in der Schweiz lebt, hatte ihn im Auftrag des Organisationskomitees für die Chilbi angefertigt.

«Wir kommen aus einem Bauerndorf, da gehört die Älplerchilbi fest in die Agenda»Helen Dobler

Am Nachmittag wurde das Kunstwerk dann versteigert. Gantrufer Gallus Ottiker verstand es, dem Publikum Gebote abzuringen. Es dauerte nicht lange, und er gab mit einem «Zum Dritten» Irma Kaufmann aus Höri den Zuspruch. Sie hat sich den Adler für 500 Franken gesichert.

Zahlreiche Posten wie das Melken einer grossen Plastikkuh oder Gesichtsschminken boten Unterhaltung für die Kinder.

80 Rinder auf der Alp

Die Lägernweid ist eine von sieben Sömmerungsweiden im Kanton Zürich. Jedes Jahr bringen rund ein Dutzend Landwirte ihre Tiere hierher. Den Umzug der Rinder führte der Geisselchlepfer an, dicht gefolgt von 20 Männern des Trychler Clubs Zürcher Unterland. Der Klang ihrer riesigen Kuhglocken, gaben dem Umzug eine feierliche «Note».

Schliesslich kamen noch diejenigen, um die sich der ganze Alpbetrieb dreht: 80 energiegeladene Rinder, die viel Bodenstaub aufwirbeln, als sie unter den Blicken von 1500 Besuchern zur Alphütte trabten. Einige der Rinder machten zur Belustigung der Zuschauer noch «das Chalb», indem sie versuchte auf eine Weide auszubüxen.