Mit Haustürbesuchen gewinnen Studierende Mitglieder für das Rote Kreuz

Die 22-jährige Ariane Schumacher macht ihren Sommerjob für das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Zürich bereits zum vierten Mal. Sie mag es, mit Menschen in Kontakt zu kommen. «Ich habe Spass daran, mich für eine gute Sache einzusetzen und mit den Leuten darüber zu reden», sagt sie. Am Anfang habe es etwas Überwindung gekostet, an der Haustüre zu läuten und nicht zu wissen wie die Person, die aufmacht, reagiert.

«Ich war von Natur aus eher scheu. Deshalb hat mir dieses Training gut getan», sagt die angehende Primarlehrerin, die an der pädagogischen Hochschule Luzern studiert. Ihr gefällt auch, dass die Einsätze sehr flexibel gewählt werden können. «Am Anfang arbeitet man drei Wochen am Stück von Montag bis Freitag jeweils sieben Stunden pro Tag.» Das ist eine Art Probezeit, während der beide Seiten herausfinden, ob der Job passt. Maria Steinbauer, Leiterin Fundraising beim SRK Kanton Zürich sagt: «Es gibt immer junge Leute, die innerhalb der ersten Woche wieder abspringen.» Gemäss ihren Erfahrungen hänge der Erfolg solcher Spendenaktionen auch davon ab, ob die Leute das nötige Gespür für ihr Gegenüber haben.

Derzeit sind Teams im Furttal und Wehntal unterwegs. Die entsprechenden Informationen werden an die Gemeindeverwaltungen geschickt mit dem Hinweis, die Einwohnerinnen und Einwohner in geeigneter Weise auf die Aktion aufmerksam zu machen.

Nicht persönlich nehmen

Ariane Schumacher kann gut auf fremde Menschen eingehen. «Jedes Gespräch verläuft anders. Und ich habe festgestellt, dass ich von der Lebenserfahrung anderer profitieren kann.» Sie nimmt es nicht persönlich, wenn jemand unfreundlich auf ihre Frage reagiert, ob er oder sie Mitglied beim SRK Kanton Zürich werden möchte und sich damit zum Spenden verpflichtet. Der jährliche Mindestbetrag liegt bei 40 Franken. «Man weiss nie, was die Leute gerade erlebt haben, und wie es ihnen geht,» sagt die junge Frau. «Deshalb nehme ich ihnen ihre Reaktion nicht übel.»

Sie freut sich, wenn es ihr gelingt, dass die Leute mit ablehnender Haltung zum Schluss doch noch lächeln. Sie erinnert sich aber noch daran, dass die ersten paar Wochen sehr hart waren und sie zwischendurch keine Lust mehr hatte weiterzumachen. «In der Zwischenzeit habe ich eine dickere Haut bekommen, und es gelingt mir oft, auch negative Erfahrungen positiv zu sehen.» Besonders berührt hat sie sich über eine kürzlich erlebte Situation mit einer Familie: Weil die Mutter an Krebs erkrankt ist und selber Unterstützung braucht, waren die Leute von der Notwendigkeit von Spenden überzeugt und unterschrieben für einen monatlichen Beitrag.

Gute Vorbereitung für Teams

Jeweils vier bis fünf junge Frauen und Männer sind gemeinsam in einem von der Firma Wesser gemieteten Auto in einer Gegend unterwegs. An der Haustüre klingelt aber jeweils nur eine Person. Ariane Schumacher hat die Erfahrung gemacht, dass sich das positiv auswirkt. «Die Leute fühlen sich nicht gleich in die Enge getrieben, einer Einzelperson gegenüber sind sie meist offener.»

An einer kurzen Schulung in den Räumen des SRK Kanton Zürich in der Stadt Zürich lobt Maria Steinbauer die 16 jungen Frauen und Männer für die bisherigen Einsätze: «Es sind keine Reklamationen bei uns eingegangen.» Einige sind zum ersten Mal dabei, andere wie Ariane Schumacher haben bereits mehrere Auffrischungen hinter sich. «Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und Nächstenliebe sind unter anderem Merkmale, welche die Studierenden im Einsatz für das SRK auszeichnen», sagt Steinbauer. Und ganz wichtig: Sie seien nicht als Werberinnen und Werber unterwegs, sondern als Botschafterinnen und Botschafter. Sie kämen nicht um zu betteln an die Tür, sondern um Menschen in Not zu helfen, und dafür brauche es Geld.

Vorselektion bereits gelaufen

Bis jemand in den Schulungsräumen sitzt, hat bereits ein Auswahlverfahren stattgefunden. Das SRK Kanton Zürich arbeitet seit über 20 Jahren mit der Firma Wesser und Partner aus Stans zusammen, die sich auf Studentenjobs für von Zewo anerkannten Hilfsorganisationen spezialisiert hat. Jede Woche wird ein Bewerbungstermin in Zürich, Bern und Lausanne angeboten. Passt die Bewerbung, kann der Einsatz bereits innerhalb der nächsten zwei Wochen erfolgen.

Ariane Schumacher zieht die Arbeit fürs SRK Zürich anderen Studentenjobs vor. «Ich bin viel unterwegs, lerne neue Gegenden kennen und kann der Bevölkerung die überaus wichtigen Projekte und Dienstleistungen des SRK Zürichs im Kanton näherbringen. Durch gute Arbeit kann ich bei einem garantierten Basislohn auch meinen Verdienst selber beeinflussen.»

Während ihres Einsatzes leben die Teams zusammen in einer gemieteten Ferienwohnung oder bei vielen Teilnehmenden auch mal in einem Pfadiheim. «Wir tauschen unsere Erfahrungen aus und können so voneinander profitieren.» Es hätten sich schon schöne Freundschaften entwickelt mit Gleichgesinnten. Auch das ist für Ariane Schumacher ein wichtiger Aspekt bei ihrer Arbeit für das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Zürich.

Alle weitern Infos sind auf www.srk-zuerich.ch und www.wesser.ch zu finden.