Mit einem kleinen Plus das Jahr abgeschlossen

Nichts zu bemängeln gab es von den 28 Stimmberechtigten (3 Prozent), die sich in Schöfflisdorf für die Gemeindeversammlung in den Gemeindesaal begeben hatten. Die Politische Gemeinde schliesst ihre Rechnung 2018 mit einem Aufwand und Ertrag von je rund 5,4 Millionen Franken ab. Der daraus resultierende Ertragsüberschuss von 70000 Franken wird dem zweckfreien Eigenkapital gutgeschrieben. Dieser weist Ende des Rechnungsjahres 2018 einen Saldo von über 12,6 Millionen Franken auf. Die Rechnung wurde ohne Einwände und einstimmig angenommen.

Schwierig abzuschätzen

Ursprünglich rechnete der Schöfflisdorfer Gemeinderat mit einem kleinen Ertragsüberschuss von lediglich 1500 Franken. Gerade die Ausgaben im Bereich der sozialen Sicherheit fielen rund 118000 Franken tiefer aus als budgetiert, und das fiel stark ins Gewicht. Die Abweichung vom Budget erklärt der Gemeinderat damit, dass die Kosten für Zusatzleistungen wie die der IV oder AHV schwierig abzuschätzen seien. Die Ausgaben im Bereich der Gesundheit lagen dagegen 45000 Franken über dem Budget. Diese sind auf die Pflegekosten in Alters- und Pflegeheimen sowie die ambulante Pflegefinanzierung zurückzuführen. Unter dem Strich konnte die Gemeinde jedoch eine mehrheitlich ausgeglichene Rechnung vorweisen.

In Zukunft wird Schöfflisdorf sich jedoch mit der Realisierung der Wasserversorgung Wehntal auseinandersetzen müssen. Dieses Projekt steht nach wie vor still. Eine Einbürgerung wurde am gleichen Abend ebenfalls einstimmig angenommen.

