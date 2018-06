Mitautoren für Zukunft der Region gesucht

Am Sonntag, 10. Juni, wird in den 30 nördlichen Gemeinden des Unterlands über eine Vorlage abgestimmt, deren Bedeutung sich hinter einer Menge trockener behördendeutscher Begriffe versteckt: über die Statutenrevision der Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU). Zwar würde das komplette Geschäft scheitern, wenn auch nur eine einzige Gemeinde Nein sagen würde. Doch die Vorlage ist unumstritten – und der Vorstand geht von 30-mal Ja aus, reine Formsache also. Und dennoch lohnt der Blick in die Abstimmungs­unterlagen vielleicht mehr als in anderen Fällen – bestimmt für all diejenigen Unterländer, die sich für die Zukunft der Region interessieren.

Es ist doch so: Ob es die Billettpreise oder die Busfahrpläne betrifft, ob die Entwicklung neuer Stadtquartiere wie Glattpark, Richtiareal oder Bülach Nord, ob die Sperrung des Eigentals oder eher die Tatsache, dass ausgerechnet dort der Radweg fehlt, wo man ihn doch so gut gebrauchen könnte – in einer Region, deren Bevöl­kerung seit Beginn des Jahrtausends um rund einen Drittel gewachsen ist, wird so manch ein Politikum aus Verkehr, Bau, Siedlung oder Landschaft emotional diskutiert. Und nicht selten gelangt mindestens jemand aus der Runde zur Erkenntnis: «Hätten die das doch vor 20 Jahren mal besser geplant, dann wär das heute bestimmt besser!»

Nun muss man die Vergangenheit in der Regel als das akzeptieren, was sie ist – die Zukunft hingegen muss man, zumal in einer direkten Demokratie, nicht einfach abwarten. Es sollten sich, so möchte man meinen, gerade jene miesepetrigen Kritiker einstiger Planungsarbeiten heute ­umso stärker darum sorgen, wie man sich das Unterland in 20 oder 25 Jahren vorstellt, darum, was die Strategien und Grundsätze sind. Ganz bestimmt hätten sie ja auch die besten Ideen für den Raum Bülach, das Wehntal oder das Rafzerfeld des Jahres 2040.

Glücklicherweise sind all diese Pläne bereits da. Und sie sind noch nicht einmal geheim, sondern in einem Buch fein säuberlich aufgelistet: im regionalen Richtplan. Wohl halten sich die literarischen Qualitäten dieses Werks etwas in Grenzen, dafür aber ist es mit weniger als 100 Seiten an einem Nachmittag durchgelesen. Und es verrät dem Leser gewiss mehr über die (augenblicklich wahrscheinliche) Zukunft der Region als jedwede Glaskugeln, Tarotkarten oder Horoskope­.

Autor des Zukunftsromans ist die Planungsgruppe Zürcher Unterland (PZU). Dieses Gremium ist hauptsächlich für den regionalen Richtplan verantwortlich. Für das Buch also, das von Radwegen, Dörferwachstum und Naherholungsgebieten handelt, und das im Fall des Unterlands immerhin für ein Gebiet von 115 000 Einwohnern. Zugegeben: Die ganz grossen Projekte wie die Bahnlinien, die Umfahrung Eglisau oder das verdichtete Bauen werden auf der kantonalen Ebene verhandelt und festgeschrieben. Aber: Die regionalen Planer können bei den übergeordneten Strategien Stellung beziehen, Wünsche äussern, Forderungen aufstellen – und Kritik äussern. Und das mit nicht wenig Gewicht. In Bezug auf die regionale Zukunft sind die Planungsarbeiten der PZU mitentscheidend für die ­Entwicklung – und behördenverbindlich.

«Mag sein», sagt der Miesepeter, «aber ich bin nun mal nicht Gemeinderat und nicht Mitglied der PZU, kann also meine brillanten Ideen gar nicht einbringen». Das stimmt so nicht ganz: Die PZU ist, wie die übrigen zehn Zürcher Planungsgruppen, ein Zweckverband. Bis jetzt entsendet jede der 30 angeschlossenen Gemeinden mindestens 2 Delegierte, meist Gemeinde­räte, Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern pro weitere 5000 einen zusätzlichen. Die Delegiertenversammlung selber ist, nach dem Gros aller Stimmberechtigten, das zweitwichtigste Organ der PZU. Aber genau das soll sich jetzt ändern.

Nach der Statutenrevision, über die am 10. Juni abgestimmt wird, soll sich die Delegiertenversammlung ab 2019 nur noch einmal pro Jahr treffen, um Budget und Rechnung abzunehmen. Fertig. Die eigentliche Planungsarbeit hingegen soll künftig in Workshops stattfinden, die themenspezifisch – also sporadisch, bei Bedarf – einberufen werden können. So steht es im neuen Paragrafen Nummer 32. Das bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich, von dem der zweite Teilsatz des Paragrafen handelt: «Weitere Teilnehmer» dürfen dabei sein.

Ein cleverer Schachzug: Denn damit werden die Türen ins grosse Planungsbüro des Unterlands weit aufgestossen – für möglichst alle Interessierten, aber ins­besondere auch für die Experten von Planung, Bau, Verkehrswesen oder von der Raumplanung. Während die als Delegierte gewählten Milizpolitiker (künftig übrigens nur noch einer je Gemeinde, also 30 insgesamt) nicht weiter von Amtes wegen dazu verknurrt werden, bei der Planung mitzutun, können sie sich gleichwohl an jedem Workshop beteiligen – wenn sie Interesse und Zeit haben.

Schon die nächste Revision des grossen Unterländer Planungsbuchs könnte also von ganz anderen Autoren mitverfasst werden als bisher. Und wer immer besser zu wissen glaubt, wo die Region 2040 oder 2050 ihre Arbeitsplätze ansiedeln, ihre Dorfkerne lieber verdichten oder lieber konservieren, ihre Pendelspitzen im öffentlichen­ Verkehr brechen oder ihren Transitverkehr hinleiten soll, der sei herzlich dazu eingeladen, sich um einen Platz am nächsten Workshop zum entsprechenden Thema zu bemühen. Im Unterland kann man gottlob nicht nur an der Urne ein Wörtchen mitreden.

