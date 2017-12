Mobilezone übernimmt deutsche TPHCom GmbH

Mit der Übernahme wird die zukünftige Marktposition von einsAmobile in Deutschland wesentlich gestärkt, wie Mobilezone am Donnerstag mitteilte. Die Unterzeichnung des definitiven Kaufvertrages ist in der zweiten Hälfte Januar 2018 vorgesehen.

Der Kaufpreis für TPHCom liege «voraussichtlich» bei 50 Millionen Euro. Die Finanzierung sei mit Eigenmitteln geplant, deshalb werde an einer ausserordentlichen Generalversammlung im März 2018 eine Erhöhung des Eigenkapitals um rund 80 Millionen Franken beantragt. Im Weiteren diene die Kapitalerhöhung auch der Stärkung des Umlaufvermögens und der Bilanz der Mobilezone Gruppe.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet TPHCom mit einem Personalbestand von rund 30 Mitarbeitern einen Umsatz von zirka 120 Millionen Euro. Im Fall der Übernahme werden die Ergebnisse der TPHCom ab Anfang Januar 2018 in die Konzernrechnung der Mobilezone Gruppe aufgenommen. (mcp/sda)