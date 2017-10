Mobilezone verlegt Hauptsitz nach Rotkreuz

Ausschlaggebend für den Entscheid seien die verkehrstechnische Lage sowie das gute Kosten-Nutzen-Verhältnis, teilte Mobilezone am Dienstag mit.

Gleichzeitig wird die Firma TalkTalk, die ebenfalls zur Mobilzone-Gruppe gehört und ihren Sitz bereits in Zug hat, in das Gebäude auf das Suurstoffi Areal in Rotkreuz einziehen. Insgesamt werden damit rund 100 Mitarbeitende auf einer Etage und einer Fläche von 1500 m2 zusammenarbeiten. (mcp/sda)