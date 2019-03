Modeschau mit Lerneffekt

Vorstandsmitglied und Modeschau-Organisatorin Regin Amrein relativierte gleich zu Beginn, dass an einer Modeschau eigentlich immer die neusten Kreationen von Modeschöpfern gezeigt würden. Die älteste Tracht an der Modeschau des Zürcher Unterländer Museumsvereins war jedoch rund 300 Jahre alt. Wie alle anderen stammte sie aus dem vereinseigenen Fundus.

Nein, Modelmama Heidi Klum war im Oberweninger Gemeindesaal nicht anwesend. Die Parallele zum deutschen Castingformat bestand einzig darin, dass sich für das Vorführen der historischen Kleider auch eine stattliche Anzahl junger Leute gefunden hatte. Der Aufruf dazu war in der Schule Wehntal erfolgt. Die teilnehmenden Jugendlichen waren zwischen 9 und 13 Jahre alt.

Die Rose zeigt den Zivilstand

Für einen Catwalk war es im gut besuchten Gemeindesaal zu eng. Daher nahmen die Models jeweils an einem Tischchen Platz. Durch das Programm führten zwei freche Mäuse, die – stellvertretend für das Publikum – Fragen stellten zu den Trachten und zu den Gegenständen, die verschiedene Tätigkeiten symbolisierten.

Gleich zu Beginn führten die Mädchen die populäre Wehntaler Sonntagstracht vor. Der Zivilstand liess sich damals anhand des Rosenschmucks am Dekolleté ablesen. «Die Röslein signalisierten, dass die Trägerin noch ledig war», erklärte Amrein das kleine Detail an der Tracht. Praktisch waren die gezeigten Kleider der Handwerker. Diese waren aus Leinen oder Flachs gefertigt. Das Material verriet ihr Alter. Kam doch die Baumwolle erst vor rund 200 Jahren ins Zürcher Unterland. Ebenfalls gezeigt und gewürdigt wurden Werkzeuge, wie Hobel oder Bohrer.

Waschen braucht Muskeln

Waschen war früher regelrechte Körperarbeit. Dies führten die Jugendlichen auch ohne Wasser anschaulich vor. Die Kleider, Bettwäsche und andere Textilien wurden zuallererst eingeweicht, danach mit einem Wäschestössel «weichgestampft» und schliesslich – schwer und nass, wie sie waren – auf die Wäscheleinen gehievt. Es ist ob dieser Schwerstarbeit daher nicht verwunderlich, dass Kleider üblicherweise seltener gewaschen wurden.

Wieso trugen die Leute früher Nachtkappen und -häubchen? Läuse und tagelang nicht gewaschene Haare liefern die Erklärung. Man wollte die Bettwäsche schonen. Ausserdem gab so eine Mütze auch warm in den meist ungeheizten Schlafräumen.

Diese Art der Modeschau gefiel dem Publikum und den jungen Models. Dies obwohl das An- und Abziehen der historischen Kleider einige Zeit in Anspruch nahm, so ganz ohne Reissverschlüsse.

Neben der im Anschluss durchgeführten Jahresversammlung des ZUMV wurde auch die Ausstellung «Kleinigkeiten» eröffnet. Infos zu den Öffnungszeiten des Museums: www.zumv.ch (Zürichsee-Zeitung)