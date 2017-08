Monika Widmer tritt nicht mehr an

Gemeindepräsidentin Monika Widmer tritt bei den Kommunalwahlen im Frühling nicht mehr an. «Ich habe die vielen Termine immer sehr gerne wahrgenommen und den Austausch mit der Bevölkerung und meinen Gemeindepräsidentenkollegen aus dem Furttal sehr geschätzt», sagt die 60-Jährige. Nun würden ihr aber vor allem die zweiwöchent­lichen Sitzungstermine immer mehr Mühe machen, weil auch ihr Arbeitgeber die Planung der Termine restriktiver handhabe.

«Ich werde es schätzen, wieder unabhängiger zu sein, mehr Zeit zu haben und spontan private Termine wahrzunehmen, weil so ein Amt das Privat- und Sozialleben einschränkt.» Nächstes Jahr wird sie insgesamt 20 Jahre für die Gemeinde tätig gewesen sein.

Wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt, sind neben dem Gemeindepräsidium folgende Vakanzen in Boppelsen bekannt: zwei Mitglieder im Gemeinderat (für Monika Widmer und Edwin Wartenweiler), zwei RPK-Mitglieder (für Thomas Weber und Beat Jaisli), ein Mitglied in der Primarschulpflege (für Madlaina Gross), vier Mitglieder im Wahlbüro (für Christine Hagger, Beatrix Schmid, Eveline Mäder und eine Vakanz). (red)