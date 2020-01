Monster, Feen und Comicfiguren auf Weiachs Strassen

Der 2019 gegründete Familienverein Weiach führt die Tradition der Gemeinde fort und veranstaltete am vergangenen Wochenende die jährliche Fasnacht. Am kalten Sonntag zogen genau um 11.11 Uhr zahlreiche verkleidete Kinder, einige verkleidete Erwachsene, ein Oger-Wagen der Bütelitätscher, eine Burg der Gummibärenbande und die Glattfelder Guggen Göpfischränzer konfettisprühend durchs Dorf. Ziel war der Gemeindesaal, wo das Feiern im Anschluss an den Umzug weiterging. (kas)