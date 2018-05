Motorradfahrer stürzt, Polizei sucht Zeugen

Ein 59-jähriger Mann war auf seinem Motorrad auf der Gumpenwiesenstrasse in Richtung Schwenkelbergstrasse unterwegs. Offenbar soll dann ein Personenwagen aus der nicht vortrittsberechtigten Geerenstrasse gefahen zu sein. Ohne anzuhalten, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Mann auf dem Motorrad erschrak und bremste so stark ab, dass er einen Sturz nicht mehr verhindern konnte.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin des schwarzen Fahrzeugs habe sich abschliessend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den gestürzten Zweiradfahrer gekümmert zu haben. Der 59-Jährige musste zur Kontrolle mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang sowie zum schwarzen Kleinfahrzeug mit Schweizer Kontrollschilden machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Bülach, Telefon 044 863 41 00, in Verbindung zu setzen. (mcp)