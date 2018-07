Nach 100 Jahren ist Schluss

Ein Jahr nach dem ersten Weltkrieg, 1919, gründeten Landwirte rund um Dielsdorf eine Genossenschaft. Mit dem Erwerb von einem Anteilschein im Wert von fünfzig Franken konnten handlungsfähige Einwohner von Dielsdorf und Umgebung Mitglied werden, sofern sie im Besitze bürgerlicher Ehren und Rechte waren.

Die Statuten gaben bekannt: «Die Genossenschaft bezweckt die Hebung der Wohlfahrt ihrer Mitglieder, Förderung der beruflichen Bildung und die Ausbreitung und Vertiefung genossenschaftlicher Gesinnung in der ländlichen Bevölkerung. Die Erzielung eines Geschäftsgewinns ist nicht beabsichtigt.»

Die Zeiten haben sich geändert, der Vorstand beantragte seinen nur noch 26 Mitliedern die Auflösung der LGD. Bei einem ersten Versuch vom 28. Juni wurde das in den Statuten festgelegte Quorum zur Auflösung nicht erreicht. In einem zweiten Anlauf beschloss in der «Hacienda Don Alfredo» an der Nassenwilerstrasse oberhalb der Dielsdorfer Schiessanlage eine ausserordentliche Generalversammlung die Auflösung der Genossenschaft.

Im Hinblick auf das geringe Vermögen von 1594 Franken stand eine Überführung der LGD in einen Verein nicht zur Diskussion. Die 15 anwesenden Mitglieder stimmten der Auflösung einstimmig zu. Eine lange, bewegte Geschichte endete.

Kassier und Verwalter Hansruedi Hirs ist bereit, die noch nötigen administrativen Arbeiten zu erledigen, die Löschung des Eintrags im Handelsregister, Benachrichtigung des Notariats und ein Schuldenaufruf. Hirs ist zuversichtlich, dass die Liquidation keine grösseren Probleme verursacht: «Ausser 18 Rappen Verrechnungssteuer weist die Bilanz keine Schulden aus und das Vermögen sollte die Liquidationskosten decken.» Zum letzten Mal organisiert Hirs auch in diesem Jahr eine Bildungsreise, sie führt die Genossenschafter im Herbst in die Toscana.

Unter den Mitgliedern der letzten LGD-Generalversammlung befand sich auch Hans Hiltebrand. Er gewann 1977 im Zweierbob und 1987 im Viererbob auf der Naturbobbahn in Sankt Moritz den Weltmeistertitel. Das älteste LGD-Mitglied, der 91-jährige Julius Schärer, pflegte an der Bahnhofstrasse den schönsten «gezöpfelten» Miststock in Dielsdorf. Er erinnert sich: «In der Mitte des letzten Jahrhunderts besass die Genossenschaft auch einige Landwirtschaftsmaschinen, die den Mitgliedern zur Verfügung standen. Aber oft wurden die Maschinen mit Defekten im Remisen abgestellt und der Nachmieter hatte sich um die Reparatur zu kümmern.»

Mit der Swissair nach Genf

In den Akten der LGD sind Hinweise auf die verschiedenen Aktivitäten der LGD zu finden. Gemeinsam wurden Dünger und Pflanzenschutzmittel eingekauft. Unter dem Titel «Mehr Wissen bringt Freude und Erfolg» organisierte die LGD Fachvorträge, aber auch Reisen, 1961 sogar mit einem Swissair-Flugzeug nach Genf. Das Landwirtschaftsamt des Kantons Zürich unterstützte die Weiterbildung, ein dreitägiger Backkurs oder ein Referat über die Frage des Zugkraftsbedarfs in der Landwirtschaft, mit Beiträgen.

Im digitalen, schnelllebigen Zeitalter haben Genossenschaften wie die LGD keinen Platz mehr. Alfred Spalinger, seit mehr als zehn Jahren Präsident der LGD, ist nach dem Beschluss der Auflösung etwas entlastet. «Aber richtig durchatmen kann ich erst, wenn die Liquidation abgeschlossen ist», räumt er ein. Und vielleicht lädt er die Mitglieder im nächsten zum hundertjährigen Jubiläum ein letztes Mal in seine Hacienda Don Alfredo zu einem gemeinsamen Beisammensein ein. (Zürcher Unterländer)