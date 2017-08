Nach nur fünf Minuten mitgenommen

Donnerstagnachmittag, kurz vor drei Uhr. Es ist ruhig im Dorfkern von Schleinikon. Einige Einwohnerinnen und Einwohner geniessen die letzten Tage der Sommerferien, andere sind am arbeiten. Etwa alle fünf Minuten fährt auf der Dorfstrasse ein Auto vorbei. Vor der alten Milchhütte, gegenüber vom Gemeindehaus, steht eine blaue Bank mit dem weissen Schriftzug «Mitfahr-Bank».

Die Idee dahinter: Wer hier sitzt, signalisiert passierenden Fahrzeugen, dass er eine Mitfahrgelegenheit sucht.Nachdem ich hier Maria und Rainer Hauswirth – die beiden haben die Bank aufgestellt – getroffen habe, sitze ich alleine da und warte darauf, dass mich jemand mitnimmt. Mein Ziel: Der Bahnhof Schöfflisdorf-Oberweningen. Nach etwa fünf Minuten sehe ich im Augenwinkel einen weissen Wagen. Der Fahrer hat das Fenster unten und ruft mir zu: «Kann ich dich mitnehmen?» Erfreut bejahe ich und setzte mich auf den Beifahrersitz. «Ich bin Peter», stellt sich der Fahrer vor. Peter Von Dam ist gerade auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle in Regensdorf. Sonst ist er auch als Hauswart der Gemeinde Schleinikon tätig: «Ich habe hier bestimmt schon vier Leute mitgenommen. Das Mitfahr-Bänkli hat sich rasch herumgesprochen.»

Keine fünf Minuten später erreichen wir den Bahnhof Schöfflisdorf-Oberweningen, Peter verabschiedet sich mit Handschlag, ich bedanke mich und steige aus.

Ich bin positiv überrascht: Nicht nur musste ich kaum warten, ich konnte auch noch kostenlos mitfahren und hatte obendrein einen sehr freundlichen «Chauffeur». Und das alles ohne passende App auf dem Smartphone.

Blau wie das Wappen von Schleinikon

Der Grund, warum es die Mitfahr-Bank überhaupt gibt, sind die ÖV-Verbindungen in Schleinikon: Die Businie 555 fährt lediglich von Montag bis Freitag, morgens und abends zu den Hauptverkehrszeiten. «Ich habe vor einem Jahr einen Artikel gelesen, der von einer Mitfahr-Bank in Deutschland berichtete», erinnert sich Maria Hauswirth. Sie dachte sofort daran, dass eine solche Lösung auch für Schleinikon ideal wäre. Sie sei früher, bevor es im Dorf einen Bus gab, selber ab und an per Autostopp gefahren.

Das Einzige, was sie brauchte, um das Vorhaben umzusetzen, war eine Bank. «Unser Nachbar ist vor Kurzem umgezogen. Davor hat er viele seiner Möbel verteilt, auch eine Bank.» Maria Hauswirths Mann Rainer hat diese geflickt, sie hat sie blau gestrichen – passend zum Schleiniker Wappen. Seit Ende Juli steht die Bank vor der alten Milchhütte. Der Eigentümer fand die Idee gut und hat sofort eingewilligt, als Hauswirth ihn angefragt hat, ob sie die Bank dort hinstellen könne. In der Augustausgabe machte das Wehntaler Mitteilungsblatt darauf aufmerksam.

Autostopp ist immer ein Risiko

Ob man nun von einer Mitfahr-Bank aus startet oder mit dem Daumen oben an der Strasse steht – entscheidet man sich dafür, bei einer fremden Person ins Auto zu steigen, kann es unter Umständen gefährlich werden.

Carmen Surber vom Mediendienst der Kantonspolizei Zürich sagt: «Autostopp empfehlen wir grundsätzlich nicht, da es immer ein gewisses Risiko birgt.» Auch wenn eine Person vertrauenswürdig aussehe, müsse sie das deswegen nicht sein.

Schleiniker Polizeivorsteherin Florina Steiger hat bezüglich der Situation in ihrem Dorf keine Bedenken: «Die Bank ist nicht an einer Durchgangsstasse und hier kennt man sich. Deswegen sehe ich das Angebot nicht als Problem.» Initiantin Maria Hauswirth teilt diese Meinung.

Jeder muss selber wissen, ob er trampen will. Die Mitfahr-Bank bietet jedenfalls allen, die nicht selber Auto fahren, eine Möglichkeit, die nächsten Bahnhöfe rasch zu erreichen. (zuonline.ch)