Nagra muss wegen kiesigen Bodens nach Stadel

Die Suche nach einem Standort für ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist ein kompliziertes Unterfangen. Nachdem der Bund im November 2018 entschied, das Gebiet Nördlich Lägern im Nordwesten von Bülach wieder in die engere Auswahl der möglichen Standorte aufzunehmen, versucht die Nagra eine Frage zu beantworten: Eignet sich der hiesige Boden für ein solches Lager? Die Bohrungen, die letztes Jahr in Bülach durchgeführt wurden, zeigten zunächst, dass das zutrifft. Weitere Bohrungen sollten das Bild der Geologen über die unterirdischen Beschaffenheiten jedoch vervollständigen. Der nächste Halt wäre Eglisau gewesen. Nun will die Nagra aber zunächst nach Stadel, der Bohrplatz im Norden der Gemeinde wurde bereits genehmigt und soll im Frühling gebaut werden.

«Wir haben bereits 3D-seismische Messungen in der ganzen Region vorgenommen, eine neue Auswertung in Eglisau hat jedoch gezeigt, dass die unterirdische Geologie deutlich komplexer als erwartet ist», sagt Patrick Studer von der Nagra. Weil sich unter dem geplanten Bohrplatz eine kiesige Schicht befindet, würde das auch die Bohrung erschweren. «Das kann man sich so vorstellen: Bei festem Gestein ist das so, als würde man in Beton bohren – da braucht es vor allem viel Kraft, aber das Loch bleibt stabil. Beim Kiesgestein ist es aber ähnlich wie beim Sand: Das Loch ist instabil. Man kann es zwar stabilisieren, aber nur mit grossem Aufwand.» Zudem sei der Boden unter Stadel viel repräsentativer als der in Eglisau und vergleichbar mit dem in Bülach, erklärt Studer weiter. «Zusammen mit den 3D-seismischen Messungen und den Daten aus den Tiefenbohrungen können wir uns ein besseres Bild von den geologischen Beschaffenheiten der Region machen.»

Keine Überraschung

In Stadel ist man nicht überrascht von der Nachricht: «Wir wurden vor Kurzem über den Entscheid informiert», bestätigt Gemeindeschreiber Valentino Vinzens. «Wir hatten uns aber schon lange darauf eingestellt. Seit November 2018 wissen wir, dass die Bohrungen jederzeit in Stadel stattfinden könnten. Die Reihenfolge der Bohrungen war nie in Stein gemeisselt.»

Bereits bei der Auflage des Projekts konnte die Gemeinde ihre Anliegen im Bereich der Wasserversorgung einbringen. In Sachen Lärmschutz zeigt sich der Bohrtum als deutlich unkomplizierter. «Bei jedem neuen Bohrplatz berechnen wir im Voraus die Lärmemissionen auf die Umgebung und erstellen darauf basierend ein Lärmschutzkonzept», erklärt Studer. Die Grenzwerte sind gesetzlich vorgeschrieben, man halte sich jedoch an noch strengere Vorgaben. «Bei jeder Bohrung müssen wir einzeln abklären, was die besten Massnahmen sind, den Lärm einzudämmen. In Bülach hatten wir beispielsweise eine grosse Lärmschutzwand. Es kann aber auch sein, dass wir die Bohrmaschine einkapseln oder den Anwohnerinnen und Anwohnern offerieren, Lärmschutzfenster einzubauen.»

«Bei diesem Standort sehen wir kein grosses Lärmpotenzial, da der Bohrplatz relativ abgelegen sein wird», sagt Vinzens. Dementsprechend ist man auch erleichtert, dass der Entscheid auf den Standort Stadel-3 im Norden fiel. «Aus der Perspektive von Stadel ist der Standort 3 am besten geeignet. Die anderen Standorte sind viel näher bei Wohnbauten, Stadel-2 befindet sich sogar in der Wohn- und Gewerbezone. Das wäre für uns deutlich kritischer gewesen.» Dennoch mahnt Vinzens, dass es bei Bedarf auch an diesen zwei Standorten zu Bohrungen kommen könnte.