Naturschützer und Jäger Hand in Hand

Wo lebt das Hermelin? Wo baut der Biber seinen Damm? Wo sucht der Reiher seine Nahrung? Am Samstag konnten Interessierte diesen Fragen unter der Führung von Kantonsrat Robert Brunner (Grüne) beim Müliweiher in Steinmaur nachgehen. Die Veranstaltung wurde vom Natur- und Vogelschutzverein Steinmaur in Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft Egg-Ost orga­nisiert. Im Hinblick auf die Volksinitiative «Wildhüter statt Jäger», über welche die Zürcher Stimmberechtigten am 23. September abstimmen. Es ging dar­um, der Bevölkerung einen Einblick in den Aufgaben- und Tätigkeitsbereich der Jäger zu geben.

Hermeline dezimieren Mäuse

Beim Gebiet um den Müliweiher handelt es sich um ein komplexes und vielfältiges Ökosystem. Greifvögel, Nagetiere, Rehe und Fische leben auf engstem Raum miteinander und oft in der Nähe von Menschen. Nach der Maxime «Miteinander statt gegenein­ander» bemühen sich die Jäger und Naturschützer dar­um, den Lebensraum der Tiere langfristig zu erhalten. Für die Hermeline wurden neben den angrenzenden Obstfeldern soge­nannte Wieselbauten aus Ästen errichtet. In die­sen ist diese Wieselart vor Raub­vögeln geschützt. Im Ge­gen­zug dezimieren die Herme­line die Mäuse und bewahren dadurch­ die Obstbäume vor grösseren Wurzelschäden.

Naturschutz begrüsst Jagd

Dass das Leben mit den Tieren jedoch­ nicht immer einfach ist, zeigte Brunner an einem anderen Beispiel: Ein besonders hartnäckiger Biber hat sich im Müliweiher eingenistet. Dieser hat wiederholt versucht, einen Damm im daneben verlaufenden Fischbach zu errichten. Wöchentlich muss dieser wieder abgebaut werden, ansonsten würde sich das Wasser anstauen und das nördlich liegende Kulturland überschwemmen. Beim Kanton musste dafür eigens eine Bewilligung eingeholt werden.

Die Tiere selbst waren auf der Exkursion nicht zu sehen. Stattdessen wurde ein Anhänger mit Tierpräparaten auf dem Areal der Brunner-Mosterei aufgestellt. Der Anhänger, der vom Verein «Jagd schützt und nützt» betrieben wird, ist seit Anfang Jahr im Kanton Zürich unterwegs und wurde eigens für den Anlass gemietet. Die Teilnehmer versammelten sich um den Ausstellungswagen, um Feldhasen, Eis­vögel und vieles mehr zu betrachten. Die Jäger beantworteten die dabei aufkommenden Fra­gen und erklärten die vielfältigen Aufgaben der Jägerschaft. Hedi Spühler, Mitglied des ­Natur- und Vogelschutzvereins, war gerade auch im Hinblick auf die bevorstehende Urnenabstimmung zufrieden mit dem Anlass: «Man muss zusammenarbeiten und in der Öffentlichkeit präsent sein», sagte sie.

Brunner, der auch Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins ist und den Anlass ins Leben gerufen hat, hatte sich im Vorfeld stark gegen die Initiative ausgesprochen. «Die Forderungen der Initianten sind realitätsfremd und müssen abgelehnt werden», sagte er und erklärte, im Initiativtext sei vorgesehen, dass Wildhüter erst dann eingreifen können, «wenn alle erdenklichen Schutzmassnahmen nicht erfolgreich waren». Heutzutage würden die Wildtierbestände von den Jägern nach Vorgaben des Kantons reguliert­. Eine natürliche Regulation hätte aber zur Folge, dass landwirtschaftliche Kulturen ein­gezäunt werden müssten. Der Lebens­raum der Tiere wäre drastisch eingeschränkt, was wieder­um der Natur schaden würde.

«Jagd ist auch Naturschutz»

Am 23. September wird das Zürchervolk dar­über entscheiden, wie die Wildbestände in Zukunft reguliert werden. Heute sind rund 1300 Jäger im Kanton tätig. Die Initiative sieht die Abschaffung der Jagd vor. Die Jäger sollen durch 60 bis 80 staatliche Wildhüter ersetzt werden. Dass die Initiative auf einen gewissen Anklang­ stosse, erstaunt Walter Salathe, Obmann des Jagdreviers Egg-Ost, nicht. Er sei sich bewusst, dass Jäger kontroverse Figu­ren sind. «Unser primäres Anliegen ist aber, dass die Tiere nicht leiden. Die Aufgabe des Jägers­­ besteht im Wesentlichen darin­, die Tiere und ihren Le­bens­raum zu hegen und zu pflegen», erklärte er. Ohne die Regulation der Jäger würden die Tier­bestände zu stark anwachsen, was Krankheiten und Nahrungsmangel zur Folge hätte. «Das gegenwärtige System hat sich bewährt», sagte Salathe. «Jagd ist auch Naturschutz.» (Zürcher Unterländer)