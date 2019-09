Neerach hängt Pumpwerk ab

Der Bund hat festgelegt, dass per Ende Juni diesen Jahres im Trinkwasser maximal eine Menge von 0,1 Mikrogramm pro Liter an Chlorothalonil-Sulfonsäure vorkommen darf. Bei diesem Abbaustoff des Fungizids Chlorothalonil kann eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden. Der Kanton, konkret das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel), hat alle 92 Grundwasserfassungen auf dieses Abbauprodukt von Pflanzenschutzmitteln hin untersucht.

Die Messungen haben bei etlichen Grundwasserfassungen Überschreitungen des neuen Grenzwerts ergeben. Zwar gilt der Grenzwert für das Trinkwasser, das nicht nur aus dem Grundwasser eines einzigen Pumpwerks zusammengesetzt ist. Trotzdem haben inzwischen zahlreiche Gemeinden reagiert und über entsprechende Vorsichtsmassnahmen orientiert. Auch im Unterland lieferten einzelne Fassungen hohe Chlorothalonilwerte, so etwa in Eglisau, Neerach, Oberglatt, Regensdorf, Schöfflisdorf und Stadel (Ausgabe von gestern).

Neerach bezieht sein Trinkwasser üblicherweise aus zwei Grundwasserpumpwerken, von denen dasjenige an der Steinmaurstrasse von einer Grenzwertüberschreitung (0,26 Mikrogramm pro Liter) betroffen ist. Gestern nun hat der Gemeinderat mitgeteilt, dass er dieses Pumpwerk im Sinne einer Sofortmassnahme umgehend vom Wasserversorgungsnetz getrennt habe.

Das andere Pumpwerk in Höri hält die Grenzwerte ein (0,09 Mikrogramm pro Liter); aufgrund des aktuellen Mischverhältnisses aus den beiden Grundwasserfassungen sei aber davon auszugehen, dass der Trinkwassergrenzwert in Neerach leicht überschritten würde. «Bis auf Weiteres erfolgt die Wasserversorgung in der Gemeinde Neerach mit Grundwasser der Gemeinde Höri.» Der Gemeinderat betont, dass das Trinkwasser auch weiterhin ohne Bedenken konsumiert werden kann.

In Eglisau, wo die Grundwassergewinnung in den Stadtforen betroffen ist, hat man bereits am 30. August bekanntgegeben, dass man das Grundwasser mit zusätzlichem Uferfiltratwasser des Rheins anreichere, um den Chlorothalonil-Anteil im Trinkwasser weiter zu verdünnen. Über diesen Schritt hat auch die Stadt Bülach orientiert, die 45 Prozent ihres Grundwassers ebenfalls aus den Stadtforen bezieht. Was die Proben des kantonalen Labors im stadteigenen Pumpwerk Herrenwis und in weiteren Messstellen im Leitungsnetz der Stadt betrifft, so sei wohl Chlorothalonil nachgewiesen worden, «die Messwerte liegen jedoch unter dem seit Sommer geltenden Grenzwert».

Überall weist man mit Nachdruck darauf hin, dass das Wasser ohne Bedenken weiterhin getrunken werden kann. «Es handelt sich hierbei um eine Vorsichtsmassnahme. Solange die Ungefährlichkeit eines Stoffes nicht erwiesen ist, geht man davon aus, dass er gefährlich ist», heisst es aus Bülach.

In Oberglatt hat die Messung bei der Grundwassergewinnung in Hofstetten eine Überschreitung der Grenzwerte ergeben. Auch hier vermeldet der Gemeinderat, dass die vorsorgliche Sofortmassnahme aus einer Verdünnung bestehe: Dem Grundwasser wird Quellwasser und Fremdwasser (aufbereitetes See- und Grundwasser) beigemischt, um den Chlorothalonil-Anteil im Trinkwasser zu reduzieren. Mittelfristig dürfte die Chlorothalonil-Sulfonsäure aus dem Grundwasser verschwinden, da die Schweiz ein generelles Verbot des Fungizids prüft.