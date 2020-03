Neue Chancen durch Zusammenschluss

26 Mitglieder und mehrere Gäste nahmen an der 28. ordentlichen Generalversammlung des Gewerbevereins unteres Furttal (GVUF) teil. Das wichtigste Traktandum galt der geplanten Fusion zwischen dem Gewerbeverein unteres Furttal und dem Gewerbeverband Regensdorf zum Gewerbeverein Furttal (GVF). An speziellen Anlässen wurden die Mitglieder der beiden bisherigen Organisationen über das Vorgehen orientiert. Die rechtlichen Grundlagen sind abgeklärt. Bei der Zustimmung von zwei Dritteln der bei den Abstimmungen anwesenden Mitglieder werden an einer ausserordentlichen Generalversammlung ein neuer Vorstand gewählt, neue Statuten verabschiedet und die beiden Bilanzen zusammengelegt. Vorgesehen ist, dass der Präsident aus Regensdorf stammt und dass im Vorstand Personen aus allen beteiligten Furttaler Gemeinden nach Möglichkeit vertreten sind.

Grössere Plattform

Vorstandsmitglied Peter Scherrer setzte sich eindrücklich für das Projekt ein: «Wir organisieren keine Beerdigung. Durch die grössere Organisation erreichen wir mehr Teilnehmende an den Anlässen und eine grössere Plattform, besonders an der Furttalmesse, um unsere Dienstleistungen und Produkte zu präsentieren.» Ohne Gegenstimme genehmigte die Versammlung den geplanten Zusammenschluss. Am 26. März wird der Gewerbeverband Regensdorf über die Fusion abstimmen.

Im Weitern stellte Präsident Gary Honegger fest, dass vier Mitgliederaustritte durch vier Neueintritte ausgeglichen wurden. Und er äusserte sich zu Beginn der Versammlung zur Bedeutung der Digitalisierung für die KMUs: «Prozesse und die Administration, auch Bankkontakte, lassen sich durch die Digitalisierung vereinfachen, aber persönliche Beratung und Kundengespräche können nicht durch Roboter ersetzt werden.»

Neue Vorstandsmitglieder

Die üblichen traktandierten Geschäfte lösten keine Diskussionen aus. Kassier Heinz Bräm stellte die Rechnung des letzten Geschäftsjahres vor. Durch die Vorbereitung der geplanten Fusion mit dem Gewerbeverband Regensdorf, Buchs und Dällikon, (GVR) konnte das Budget nicht ganz eingehalten werden. Peter Scherrer, er organisierte die Gewerbemesse und Giovanni Marchese, während 18 Jahren Lehrlingsbeauftragter, verlassen den Vorstand und werden ersetzt durch Marlène Scherrer und Philipp Konrad.

Heinz Gärtner von der Standort- und Wirtschaftsförderung Furttal animierte die Gewerbetreibenden, an den organisierten Anlässen teilzunehmen und er freut sich über das erneute Engagement der Gemeinde Otelfingen. Geplant ist die Einführung einer Furttal-App, um beispielsweise Immobiliensuchen oder Angebote zu veröffentlichen. Ueli Sauter wies auf das Wirtschaftsforum vom 1. Oktober im Mövenpick Regensdorf hin, mit den Themen «Neues Denken – Neue Lösungen» und «Digitale Überflutung».