Neue Grillstelle verwüstet

Der Grillrost ist abgeknickt, als wäre jemand darauf rumgehüpft, einer der Holzhocker muss längere Zeit im Feuer gelegen haben – er ist mächtig verkohlt –, und auf der Lehne der Sitzbank finden sich mehrere Schmierereien. Die Grillstelle oberhalb der Reben an der Ellenbergstrasse bietet zurzeit einen traurigen Anblick. Vandalen haben den Ende April durch Zivilschützer neu erstellten Grillplatz verunstaltet.

Der Grillplatz ist nicht der einzige Ort im Dorf, an welchem in letzter Zeit Dinge zerstört wurden. Wie Gemeindepräsidentin Barbara Schaffner erzählt, hat erst kürzlich jemand auf dem Perron einen Stapel Zeitungen angezündet. Ausserdem seien Blumenkistchen in den Bach geworfen worden, und mehrere Graffiti verunstalten Mauern oder Gartenzäune. «Wir nehmen diese Vorkommnisse nicht auf die leichte Schulter», sagt sie. «Das sind ­definitiv nicht nur ein paar Buben­streiche.»

Vorkommnisse melden

Die Gemeindepräsidentin erinnert auch an die beiden Brände Mitte Mai in einer Scheune und in einer öffentlichen Toilette, bei welchen ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstand. Die zwei jugendlichen Brandstifter konnten zwei Wochen später gefasst werden.

Um das Vandalenproblem in den Griff zu bekommen, macht die Securitas vermehrt Patrouillen im Dorf. Schaffner hofft aber auch auf Unterstützung aus dem Dorf. «Wer etwas beobachtet, soll sich bei der Polizei melden», sagt sie. Kleinere Hinweise könnten auch bei der Gemeinde angebracht ­werden. (Zürcher Unterländer)