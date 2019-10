Neulinge zeigen im Embrachertal ihre Kunst

Das Ziel der Kulturgruppe der FDP Embrachertal ist klar: Sie will die Freude an Kunst jeglicher Richtung wecken und fördern, so auch mit der diesjährigen Ausstellung «Kunst im Tal» vom kommenden Wochenende, an der acht Damen und fünf Herren ihre Werke zeigen werden.

Von Acrylbildern, Fadenbildern bis zur Betonkunst reicht das Spektrum. «Wir wollen mit der Ausstellung jungen Künstlern und Erstausstellern die Möglichkeit geben, aus dem privaten Raum an die Öffentlichkeit zu treten», sagt Organisator Rolf Weber aus Freienstein.

Seit drei Jahren arbeiten mit Bronze

Dass ein Erstaussteller nicht zwingend ein junger Mensch sein muss, zeigt das Beispiel des 72-jährigen Urs Bleuler aus Oberembrach. Der pensionierte Schlossermeister entdeckte vor drei Jahren die kreative Arbeit mit Bronze. «Im Beruf hatte ich zwar mit Metallen zu tun, musste mich aber stets bei der Verarbeitung an die exakten Vorgaben und Berechnungen halten», erklärt er. Bei der Erschaffung von Skulpturen könne er völlig frei seinen Vorstellungen folgen, was ihm grosse Freude bereite.

Im Embrachertal zeigt er seine Objekte zum ersten Mal. Als er das Inserat sah, wo die Veranstalter Kunstschaffende aus dem Tal suchten, fühlte er sich sofort angesprochen und meldete sich. Am Wochenende wird er über 30 Objekte zeigen. Dabei freut er sich auf die persönliche Begegnung mit den Leuten. «Es gehört zum Wesen einer Ausstellung, sich mit Besucherinnen und Besuchern auszutauschen und deren Gedanken zu erfahren», sagt Bleuler.

Zum wiederholten Mal stellt Peter Mäsch, ein Multitalent aus Rorbas, seine Fotos aus. Diesmal zeigt er Aufnahmen und Kunstarbeiten, mit denen er im Mai bei Sotheby’s in New York in der Kategorie Portrait als Award-Gewinner hervorging.

Kulinarisches aus Tschechien

Bereits seit 34 Jahren wird die Ausstellung mit regionalen Künstlern von der Kulturgruppe der FDP Embrachertal organisiert. Seit 2002 vergibt sie auch einen Wanderpreis, dessen Jury sie selber ist. Am Sonntag um 16 Uhr wird er verliehen. «Wir sind eine Laienjury und keine Kunstsachverständigen», stellt Rolf Weber dazu klar. «Wir verleihen den Preis für die Darstellung, welche uns am besten gefallen hat.»

Weiter dürfen sich an der Ausstellung unter der Leitung von Jenny Bognár Kinder kreativ betätigen. Und Jürg und Judith Frey aus Teufen bereiten für die Gäste die tschechische Spezialität «Brambora?ky» zu. Die Speise, Kartoffelpuffer mit Speck, stammt aus der Heimat von Judith Frey. «Die Besucher dürfen sich auf den Schmaus freuen», verspricht Rolf Weber. «Wir hoffen auf zahlreiche Besucher, die die Ausstellung und das heimische Schaffen würdigen.»

Samstag, 26. Oktober, von 16 bis 20 Uhr; Vernissage ist um 16.30 Uhr mit Apéro und Vorstellung der Ausstellenden. Sonntag, 27. Oktober, von 10 bis 17 Uhr; um 16 Uhr Verleihung des Wanderpreises für die beste Präsentation.