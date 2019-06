Niederweningen stellt sich quer im Abwasserverband

Der Niederweninger Gemeinderat ist nicht einverstanden mit den geplanten Änderungen der Verordnung, die vom Vorstand des Zweckverbandes Abwasserreinigungsanlage (ARA) Oberes Surbtal den Verbandsgemeinden unterbreitet wurde. Dies teilte er mittels der Vernehmlassung mit.

Auch liess er verlauten, dass er sich vorbehält, bei einer möglichen Annahme der Satzung das Referendum zu ergreifen. Dem Verband gehören nebst Niederweningen auch die Gemeinden Oberweningen, Oberehrendingen, Schleinikon, Scheisingen, Schöfflisdorf und Unterehrendingen an. Er bezweckt die Sammlung und Reinigung der Abwässer der Verbandsgemeinden.

Neue Verordnung vor zwei Jahren

Eigentlich wollten die Verbandsgemeinden im Jahr 2013 den Zweckverband, der über die Kantonsgrenze hinaus besteht, in eine Aktiengesellschaft umwandeln. Dies kam aber nicht zu Stande. Stattdessen hat man die Verordnung, die noch aus dem Jahr 1971 stammten und für den Betrieb der Kläranlage nicht mehr geeignet waren, komplett überarbeitet. Die Totalrevision der Verordnung wurde 2017 einstimmig angenommen.

«Es hätte den gesamten Ablauf einfacher gemacht.»Renato Sinelli,

Verbandspräsident des Abwasserverandes oberes Surbtal

Doch nun wollte der Vorstand des Zweckverbandes die Verordnung anpassen. Denn als Zweckverband muss die ARA alle Änderungen publizieren. Doch vor der Publikation müssen die Gemeinderäte der Verbandsgemeinden die Beschlüsse der ARA zugestellt bekommen und diese absegnen. Das ist gemäss Renato Sinelli, dem Verbandspräsident des Abwasserverbandes oberes Surbtal unnötig, da die Gemeinden im Nachhinein noch immer das Referendum ergreifen können.

Die Änderungen der Verordnung hätte gemäss Renato Sinelli eine Vereinfachung der Prozesse bewirkt. «Wir hätten nicht alle Vorschläge zuerst den Gemeinden unterbreiten müssen. Das hätte die Wartezeiten verkürzt und die Effizienz gesteigert.» Denn zwischen dem Moment, in dem der Vorstand etwas beschliesst, bis es im Gemeinderat ist und angenommen wird, können Monate vergehen.

Doch in Niederweningen will man am alten System festhalten. «Es ist ein Touch von Demokratie und den wollen wir beibehalten», sagt Andrea Weber Allenspach, Gemeinderatspräsidentin von Niederweningen. «Wir haben das aber in den letzten drei Jahren nie gebraucht, denn der Vorstand der ARA macht einen guten Job», relativiert sie.

Neue Art der Kostenteilung wurde angenommen

Dem revidierten Anwendungsreglement zur Kostenteilung des Abwasserverbandes ARA Oberes Surbtal stimmte der Gemeinderat von Niederweningen allerdings, wie die übrigen Gemeinden auch, zu. Gemäss Sinelli war das der wichtigere Punkt. Die Revision wurde bereits im letzten September besprochen. Daher ist er froh, dass diese nun angenommen wurde. (Zürcher Unterländer)