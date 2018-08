Nigelnagelneue Dreifachturnhalle eröffnet

Darauf freute sich die 15-jährige Larissa aus Adlikon besonders: «Wir sind die erste Schulklasse, welche in der neuen Turnhalle Sportunterricht bekommt. Das ist eine grosse Ehre für mich, dar­auf habe ich mich lange gefreut», sagte die Sekundarschülerin. Eineinhalb Jahre lang mussten sich Schüler und Sportlehrer einschränken. Das hat nun ein Ende, und die Kinder dürfen sich in der Dreifachhalle, in der es an nichts fehlt, sportlich austoben.

Am Samstag, 22. September, ist die Buchser Bevölkerung ans offizielle Einweihungsfest eingeladen. Gemeinderat und Schulpflege stehen am Grill, Regierungsrat Mario Fehr hält um 16 Uhr eine Ansprache. (Zürcher Unterländer)