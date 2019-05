Nur 30 Personen wollten turnen

Das Wehntal wollte am Sonntag seine Sportlichkeit unter Beweis stellen. Denn in Schöfflisdorf konnte man sich zur grössten Turnstunde der Schweiz einfinden. Dies ist eine Aktion des Unternehmens «schweiz.bewegt», welches im Bereich nachhaltiger Bewegungsförderungsprojekte tätig ist und mit dem «Coop Gemeinde Duell» und dem «Coop Andiamo» zweimal jährlich ein nationales Grossprojekt durchführt.

Bei der grössten Turnstunde der Schweiz traten rund 35 Gemeinden aus dem ganzen Land gegeneinander an. Ziel der Aktion war, möglichst viele Menschen aus der Gemeinde zu motivieren, an der Turnstunde teilzunehmen. Diejenige Gemeinde, welche am meisten Menschen mobilisierte, durfte sich über 1500 Franken freuen. Der zweite und dritte Rang wurde mit 1000 und 500 Franken entlöhnt.

Die Gemeinden des Wehntals, inklusive Steinmaur, haben sich zusammengeschlossen, um in diesem Jahr an der grössten Turnstunde teilzunehmen. Sandra Equey, Sportkoordinatorin des Wehntals, erklärt: «Wir messen uns dieses Mal nicht mit den anderen Gemeinden. Das verlangt immer einen sehr hohen Aufwand.»

Stafettenspiele mit Ballons

Pünktlich um 14 Uhr begann die Turnstunde – in allen Gemeinden gleichzeitig, sodass alle Teilnehmer zur gleichen Zeit Sport machten. René Schüriger, Geschäftsführer von «schweiz.bewegt», erklärte, dass es vor allem darum gehe, Sport bei der Bevölkerung zu fördern. Bea Koller, welche die diesjährige Turnstunde leitete, weiss genau, was eine spannende Lektion beinhaltet.

So hat sie verschiedene Stafettenspiele mit Ballons vorbereitet. Danach folgten einige weitere Spiele. Koller leitet seit vierzig Jahren Pilates-Lektionen, Sportunterricht für Kinder sowie Geräteturnstunden. Ihre Tipps: «In erster Linie geht es um den Spass. Die Spiele müssen altersgerecht und simpel sein.» Gerade bei der grössten Turnstunde der Schweiz sei das sehr herausfordernd, weil es keine Altersbeschränkung gibt: «Es geht darum, die Leute zu motivieren.»

Sportangebot fördern

Letztlich fanden sich lediglich 30 Teilnehmer in Schöfflisdorf ein, um bei der Turnstunde teilzunehmen. Schuld daran war sicherlich auch das Wetter. Weil es regnete, musste die Lektion in die Halle verlegt werden. Eine der Teilnehmerinnen war Maya Rakita aus Oberweningen. Sie sagte: «Ich bin selber im Turnverein und gebe auch selber Stunden.»

Ebenfalls anwesend war Michael Merki, Gemeinderat von Schöfflisdorf und Präsident des Sportnetzes Bewegung und Sport Wehntal+. Das Plus steht für Steinmaur, welches nicht mehr zum Wehntal gehört, sich aber der Sportkoordination Wehntal angeschlossen hat. Das Sportnetz hat zum Ziel, das Sportangebot im Wehntal zu fördern und publik zu machen. Dass bei einem Einzugsgebiet mit 10'000 Einwohnern nur 30 zur grössten Sportstunde kamen zeigte, dass diese Arbeit notwendig ist. Die Freude liessen sich die Teilnehmer trotzdem nicht nehmen. (Zürcher Unterländer)