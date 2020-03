Nur auf der Bühne ein Happy End

Seit letzten September proben die Kinder Oliver Twist von Charles Dickens. Alle haben sich riesig darauf gefreut, ihren Eltern, Grosseltern, Freunden und Verwandten ihr Theaterkönnen an insgesamt neun Vorführungen unter Beweis zu stellen. Doch dieses Jahr gerät das spannende Thema, rund um Egoismus und Solidarität im London der 1840er, in den Hintergrund.

Es liegt nicht an der fehlenden Begeisterung der Kinder und Jugendlichen zwischen fünf und fünfzehn, noch an der aufwendigen Inszenierung und dem schönen Bühnenbild. Nein, es ist, wie so oft in diesen Tagen, der Coronavirus, der auch vor der Bühne, besser gesagt vor den Zuschauerrängen, des Teatro dalla Piazza nicht Halt macht. «Wir haben bereits in der ersten Woche, als der Bund den Aufruf zur Vorsicht herausgab, reagiert. Personen über 65 und Risikopersonen sollten nicht zu den Aufführungen kommen», erklärt Mirca dalla Piazza Popp, Theaterpädagogin und künstlerische Leiterin.

«Den jetzigen Entscheid, nur drei Aufführungen anstatt neun durchzuführen und auch nur Kinder Jugendliche bis 18 Jahren in die Zuschauerbänke zu lassen, haben wir uns sehr gut überlegt. Selbst die Eltern dürfen nicht kommen.»

Ihr sechsköpfiges Team sei sich der Verantwortung sehr bewusst. Aus Solidarität zu Corona Risikogruppen wurde dieser Entscheid gefällt. «Die Kinder sind sehr traurig über diese Entwicklung. Und der Elan beim Spiel ist etwas gebremst.»

Viel Dynamik und Körpereinsatz

Für dalla Piazza Popp ist dies auch an der Hauptprobe des Ensemble 1 zu spüren. Die einzigen erwachsenen Zuschauer in dieser Saison, die Journalistin und der Fotograf des ZU, merken davon nichts. Zwar ist die Aufregung spürbar, aber die Kinder und Jugendlichen liefern ein abendfüllendes Programm mit vollem Stimm- und Körpereinsatz. Der Waisenjunge Oliver Twist fristet sein Dasein in einem Armenhaus.

Das Leben der Kinder besteht nur aus Arbeit, unterbrochen mit wenig Schlaf und noch weniger Essen. Oliver flüchtet nach London und trifft dort auf eine Kinderbande, die ihn aufnimmt. Oliver ahnt nicht, dass die Kinder und ihr Anführer, Fagin, Diebe sind. Noch weniger ahnt er etwas über die Hintergründe seiner Herkunft. Nach vielen Irrungen und Wirrungen kommt es zum Happy End. Gespielt wird mit den 80 Kindern in drei Ensembles, jeweils die gleiche Inszenierung mit kleinen Abweichungen.

Die Kinder schlüpfen in mehrere Rollen. So wechselt das Gesicht von Oliver an diesem Abend zig Mal, aber der Wiedererkennungswert ist die Kleidung und das präzise Spiel der Darstellerinnen und Darsteller. In jeder neuen Rolle müssen sie die Gestik, die Haltung und die Sprache der jeweiligen Figur übernehmen, was ihnen hervorragend gelingt. «Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Hauptrolle an ein Kind zu vergeben. Alle sind gleich wichtig für das Stück.» Und das hat sehr viel Dynamik und Bewegung drin. Auch das meistern die Kinder problemlos, wenn auch hie und da der falsche Bühnenausgang gewählt wird.

Enttäuschung bei den Kindern spürbar

Aber die Enttäuschung, nicht vor grossem Publikum spielen zu können, ist gross. Die 14-jährige Dana bringt es auf den Punkt: «Wir haben so lange geübt, für nichts». Sonja, 15, tröstet sich mit der Tatsache, dass immerhin einmal aufgeführt wird. Für Tiago, 10 ist es bitter. «Wir haben geübt und geübt, damit wir vor einem grossen Publikum spielen können. Bei drei Aufführungen hätten wir noch etwas verbessern können.» Und Dana doppelt nach: «Ja, jetzt haben wir nur eine Chance, gut zu spielen.» Ein kleines Trostpflaster bleibt den Kindern. Ziel ist es, die Aufführungen mit einer Profikamera aufzunehmen, damit Verwandte und Freunde diese später zuhause anschauen können.