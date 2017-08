«Nur nicht zu häufig bremsen!»

Gemeinsam mit ihrem Vater, Martin Felder, hat Lea eine eigene Seifenkiste gebaut. Das Gefährt sieht aus wie eine kleine Version von jenen, die Martin Felder in seinem Geschäft Egli Landmaschinen AG verkauft. Sogar die Aufschrift eines bekannten Landmaschinenherstellers prangt auf der Seite. Gleich daneben steht Leas Name und der ihrer jüngeren Schwester Anja.

Eine Seifenkiste entsteht

Rund sieben Jahre war Martin Felder im Vorstand des Gewerbevereins, der den Anlass organisiert. Dadurch ist der gelernte Landmaschinenmechaniker auf die Idee gekommen, gemeinsam mit seiner Tochter Lea eine Seifenkiste zu bauen. Im Internet bestellte er einen Teilbausatz aus Holz, der sich nahezu beliebig erweitern liess. Durch die genormte Grösse wäre das Gefährt sogar cuptauglich. Doch erst mussten alle Teile verschraubt, und Räder und Lenker montiert werden.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurden selbstverständlich auch Bremsen eingebaut. Zu einer Testfahrt auf dem Chassis hätten sie sich aber doch hinreissen lassen, gibt Felder zu. Etwa einen Monat lang wurde an der Seifenkiste geschraubt und hantiert. «Alles zusammenzuschrauben hat mir nicht so gefallen. Aber das Bemalen und besonders dann das Fahren hat mächtig Spass gemacht» gibt Tochter Lea zu Protokoll. Geholfen hat auch ihre Freundin, Vanessa Wimmer.

Den Sieg als Ziel

Das Rollen überlässt diese jedoch lieber Lea. Die junge Rennfahrerin ist dieses Jahr zum dritten oder vierten Mal mit dabei – Vater und Tochter sind sich über die Anzahl der Teilnahmen nicht ganz einig. Beim ersten Mal sei die grüne Farbe an der Seifenkiste noch nicht an allen Stellen trocken gewesen, als man sie zum Start geschoben habe, erzählt Martin Felder mit einem Schmunzeln. Seither hat Lea den Parcours bereits einmal als Schnellste ihrer Alterskategorie absolviert, doch nicht im letzten Jahr. Umso mehr möchte das ehrgeizige Mädchen natürlich dieses Jahr wieder gewinnen.

Badewannen am Start

Etwas nervös sei sie schon, aber Üben müsse man für die rasante Fahrt den Hügel hinter dem Gemeindehaus hinunter nicht, erklärt sie. «Es reicht, wenn man einfach in die Seifenkiste sitzt und nicht zu häufig bremst.» ergänzt ihre jüngere Schwester, die siebenjährige Anja. Sie möchte nächstes Jahr auch mitfahren. Selbstverständlich mit dem gleichen Gefährt wie Lea, obwohl sie lieber eine blaue Seifenkiste gehabt hätte.

Wie schon seit vielen Jahren, gibt es neben der Kategorie der Seifenkisten auch jene der Badewannen. «Eigentlich meint die Bezeichnung alle Gefährte, die nicht am offiziellen Rennen teilnehmen können» erklärt Felder. So seien nicht nur Badewannen, sondern auch schon eine fahrbare WC-Schüssel den Hügel hinuntergerollt. Dabei geht es aber mehr um den Spass, und darum, keinen Unfall zu bauen, als um die Platzierung. Das Rennen auf Zeit wird der jüngeren Generation überlassen, die auch dieses Jahr wieder in den Startlöchern steht. (Zürcher Unterländer)