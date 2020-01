Oberglatt will Tempo 30 auf Gemeindestrassen

Das Handlungsfeld «Verkehrssicherheit» gehört für den Oberglatter Gemeinderat zu den grossen Schwerpunkten der laufenden Legislatur. Künftig soll daher in Oberglatt auf sämtlichen Gemeindestrassen Tempo 30 gelten, damit schwere Unfälle vermieden und der Verkehrsfluss verbessert wird. Weil das Vorhaben schon in zahlreichen anderen Gemeinden an der Urne gescheitert ist, wollte der Gemeinderat die Bevölkerung von Anfang an einbeziehen. Nach einer ersten Informationsveranstaltung im Mai vergangenes Jahr folgt deshalb nun am Mittwochabend, 29. Januar, ab 19 Uhr in der Chliriethalle die Fortsetzung.

Grund dafür ist, dass das Vorhaben vergangenen Frühling für rege Diskussionen sorgte und die Oberglatter Bevölkerung ausdrücklich dazu eingeladen war, an der öffentlichen Auflage teilzunehmen. «Alle Rückmeldungen wurden ausgewertet und nach Möglichkeit bei der weiteren Planung berücksichtigt», gibt Stefania Grande, Abteilungsleiterin Sicherheit und Gesundheit, Auskunft. Nun liegt das erarbeitete Verkehrskonzept vor.

Schwerpunkt der Legislatur

Ausserdem würde Tempo 30 auch eine Aufwertung der Wohn- und Aufenthaltsqualität sowie eine Verbesserung der Umweltbelastung erreichen. Die Einführung von Tempo 30-Zonen darf indes nur aufgrund eines von der Kantonspolizei Zürich genehmigten Konzepts vorgenommen werden. Und: Zuletzt ist die Zustimmung der Gemeindeversammlung erforderlich.