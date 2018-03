Onlinehändler übernimmt

2004 gründete Rolf Jäger das in Nassenwil gelegene Spezialistengeschäft für funkferngesteuerten Modellflug. Über den Kaufpreis für das KMU wurde keine Auskunft gegeben. Mit der Firmenübernahme wechselt ein Grossteil des Sortiments vom Zürcher Unterland nach Mägenwil AG. Auch fünf festangestellte Mitarbeitende von Eflight haben ein Angebot erhalten, ihre Arbeit bei Brack.ch fortzuführen.

Seit gestern verweist die Website Eflight.ch auf den Onlineshop der neuen Besitzerin sowie auf den anstehenden Lagerräumungsverkauf – das Geschäft in Niederhasli wird geschlossen. Rolf Jäger wird den Prozess der Räumung und Auflösung begleiten und danach altershalber in den Ruhestand treten. Die Übernahme der Geschäftstätigkeit geschieht im Sinne einer Nachfolgeregelung, heisst es in der Mitteilung. (red)