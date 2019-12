Otelfinger wählen bei Steuererhöhung den goldenen Mittelweg

Infobox

Otelfingen will sich weiter gegen die geplante Aushubdeponie wehren

Der ehemalige Gemeinderat Hans Frischknecht wollte in einer Anfrage den neuesten Stand der durch den Kanton Aargau geplanten Deponie Steindler in Würenlos – unmittelbar an der Grenze zu Otelfingen – wissen. In seiner Antwort erläuterte der Gemeinderat, dass er im Rahmen der Behördenvernehmlassung eine ausführliche Stellungnahme erarbeitet habe. Ein Austausch habe auch mit der Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) und dem Kanton Zürich stattgefunden. Ausserdem traf man sich mit dem damaligen Baudirektor Markus Kägi, worauf sich die Baudirektion sehr kritisch zur Deponie geäussert habe. So hat sie auch verschiedene Anträge gestellt, die eine Deponie in der ursprünglichen Form verunmöglichen.



Im Sommer hat der Kanton Aargau eine Delegation der Gemeinde Otelfingen und der ZPF zu einer Aussprache eingeladen. Von dem überarbeiteten Projekt, das wiederum in eine Behördenvernehmlassung gehen soll, liegen der Gemeinde Otelfingen noch keine Unterlagen vor. Der Gemeinderat Otelfingen zieht weiterhin rechtliche Unterstützung bei.