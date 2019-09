Panzerknacker erbeuten mehrere zehntausend Franken

Im Dunkel der Nacht ist eine Gruppe von Einbrechern in ein Geschäft in Dällikon eingestiegen. Die dreisten Diebe brachen zuerst die Türe zum Lager auf und knackten dann den Tresor mit Werkzeug, das sie zuvor im Geschäft gefunden hatten. So erbeuteten sie mehrere zehntausend Franken Bargeld, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst.

Die Einbrecher konnten die Wohnung anschliessend unbemerkt verlassen und flüchteten dann. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 8‘000 Franken.

(red)