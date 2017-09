Petrus ist und bleibt ein Süniker

Es ist sprichwörtlich: auch bei schlechter Wetterprognose regnet es nicht, wenn am zweiten Septembersonntag Süniker Chilbi angesagt ist. Und daher rührt auch das geflügelte Wort, dass Petrus der Wettermacher aus dem Weiler am Lägernhang stamme.

Was am Samstagabend jeweils eher in kleinerem Rahmen beginnt, wächst sich am Sonntag zum Anlass mit rund 800 Besuchern aus. Die natürliche Steigung der Regensbergstrasse eignet sich prima als Tribüne und ist mit Festbänken und Tischen bestückt. Wer es ganz laut mag oder schon zu Beginn tanzen will, sitzt unten bei der Bühne, wer seine Ohren schonen und mit Nachbarn plaudern will, sucht sich einen Platz weiter oben. Die Kinder kommen kaum zum Sitzen und Essen, für sie ist eine ganze Spielstrasse vorbereitet, auf der sie voll und ganz auf ihre Rechnung kommen.

Berufe spielerisch erleben

Dieses Jahr unter dem Motto «Berufe» konnten sie als Bauern Stiefel durch einen aufgehängten Riesenpneu werfen, sich bei den Ärzten eine dramatische Wunde schminken lassen, Perlen im Sand suchen, auf einem echten Bagger Löcher in die Wiese graben oder sich auf einem Strohsofa Geschichten erzählen lassen und vieles mehr. Sympathisch ist, dass sie dabei von älteren Kindern betreut und angeleitet werden.

Die Kinder konnten sich in verschiedenen «Berufen» üben, zum Beispiel als Bauer Stiefgel durch einen Riesenpneu werfen.

Derweil spielten verschiedene Bands, dieses Jahr die Boogie Connection, die Nighthawk Band und The Rebell Tell Band, alle aus Deutschland und liessen mit Blues, Boogie, Country, Party Rock und verfremdeten Schlagern die Besucher mitklatschen, auf den Bänken wippen und viele davon auf der Strasse tanzen.

Die nächste Süniker Chilbi ist bereits gesetzt, am 8. und 9. September 2018 plant der Süniker Chilbiverein zusammen mit anderen Vereinen und den lokalen Hausbesitzern die Fortsetzung des erfolgreichen Dorffestes mit dem eher irreführenden Namen «Chilbi». (Zürcher Unterländer)