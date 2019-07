Philosophie aus dem Wohnzimmer

Ein Sofa ist das Herzstück einer Wohnung – so sieht es zumindest Toby Ferrari. Und bei ihm daheim ist es das auch: gross und gemütlich ist seine Couch, umgeben mit Souvenirs von Reisen, Büchern, und einer Gitarre. «Hier verbringe ich viel Zeit», sagt der Zürcher Musiker.

Jedoch nicht nur zum Faulenzen. Unter anderem ist das Sofa Schauplatz zahlreicher Stunden von Gesprächen mit Sergio Fertitta, oder SerGIO, wie er sich in der Schweizer Musikszene schreibt. Manche dieser Gespräche haben es in ihre gemeinsame Podcast-Serie «Philosotisch» geschafft.

«Es soll keine Sternstunde Philosophie werden»



Das Konzept ist einfach: Ein Titelthema wird gesetzt, es folgt dann rund eine halbe Stunde Gespräch zwischen den beiden Künstlern. Die Episoden werden genau so veröffentlicht, wie sie aufgezeichnet wurden, ohne Nachbearbeitung. Man hört Denkpausen, Hintergrundgeräusche, oft das Lachen der beiden. «Es soll keine Sternstunde Philosophie werden», sagt Fertitta. Viel eher sieht er die Folgen als Zeitdokument, ein tiefgründiges Gespräch, wie die beiden es ohnehin oft führen.

Gesprochen wird über gesellschaftliche, alltagsnahe Themen von Onlinedating über Erwartungshaltung der heutigen Gesellschaft bis zu Lachen oder Burnout. Alle 52 Folgen wurden im Frühling 2018 bei Toby Ferrari in Steinmaur aufgenommen, mit Ausnahme von zwei Folgen in Venedig, weil SerGIO dort gerade ein eigenes Projekt verfolgte. Seit letztem Herbst werden die Podcasts nun wöchentlich auf Youtube, Apple Music und Spotify hochgeladen.

Fertitta und Ferrari diskutieren über gesellschaftliche, altagsnahe Themen wie etwa Onlinedating.

Künstler-Freundschaft als Grundidee

Hinter der Podcastidee steht eine jahrelange Freundschaft. Vor rund sieben Jahren haben sich die beiden erstmals getroffen, damals produzierten sie im Studio gemeinsam Songs für Ferrari. Was als musikalische Kollaboration begann, entwickelte sich zu einer engen Verbindung, die auch im Podcast herauszuhören ist.

«Ich bin ein sehr sensibler Mensch»







Die beiden sind Gesprächspartner, und die Gespräche entwickeln sich, auch ohne Moderator. «Wir hatten die Seelenverwandtschaft als Podcastthema», sagt Ferrari. Zwischen ihnen beiden, das sei schon etwas in der Art. Fertitta stimmt zu: «Ich bin ein sehr sensibler Mensch», sich unterhalten wie mit Toby, das könne er nicht mit allen.

Abseits der Podcasts sind ihre Leben verschieden: Fertitta zählt zu den gefragten Musik-Produzenten der Schweiz, arbeitet mit Yellos Dieter Meier, Bligg, Patricia Kaas oder Snoop Dog zusammen. Er wurde zweimal mit einem Schweizer Musikaward ausgezeichnet.

Für Ferrari ist Musik lebenslange Leidenschaft, aber nicht Haupteinkommensquelle: er arbeitet nebenbei noch als Servicetechniker. Die Gespräche haben philosophische Qualität, kommen sie doch oft zu abstrakten Begriffen wie Liebe, Sinn und dem Streben nach dem Wahren. Die beiden Männer differenzieren, hinterfragen, widerlegen und verrennen sich dabei manchmal auch in einem Gedanken, um dann wieder zurück zu kommen.

Am Philosotisch war auch Seelenverwandtschaft schon einmal Thema.

Tiefgang ohne Pseudointellektualität

«Es ist wie ein Päckli, langsam auspacken». Keiner der beiden hat akademisch-philosophischen Hintergrund. Künstlerisch und kulturell bewandert sind aber beide: Ferrari schreibt Gedichte und liest viel, SerGIO textet nebenbei ganze Comics und verfasst Drehbücher.

Dieses Jahr feiert er seine 25 jährige Selbständigkeit als Produzent und Kunstschaffender. Die Feedbacks seien unterschiedlich. Die Podcasts erlangten je länger je mehr grössere Beliebtheit. Vor allem in Ferraris Kollegenkreis sei das Echo gemischt: «Manche würden am liebsten mitdiskutieren, für andere kommen die Themen bereits zu dicht daher.»

Bligg hört Podcast auf Heimweg

Einen berühmten Fan haben die beiden aber auf sicher: Dialektrapper Bligg hört sich die Podcasts gerne beim Autofahren nach Auftritten an. «Es wäre aber schön, noch mehr Leute zu erreichen, vielleicht noch mehr Interaktion hervorzurufen», wünscht sich SerGIO.

Beide glauben an weitere Folgen für die Zukunft, dann sogar mit Steigerungspotential: Weitere Meinungen auf der Strasse einzuholen, empfänden sie zum Beispiel als Bereicherung. Auch über eine mögliche Visualisierung haben die beiden bereits gesprochen. Ferrari hätte gerne mehr Vorbereitungszeit, während SerGIO gerade das spontane Element an der Sache schätzt. «Denn am Ende wissen wir ja doch nichts», schmunzelt Fertitta.

Sokratisches Paradox oder eine zu bescheidene Erkenntnis? Jedenfalls erntet diese Einschätzung ein zustimmendes Nicken von Toby Ferrari. Aber die Couch, die könnte man dann allenfalls noch etwas mehr Richtung Fenster ziehen.

www.philosotisch.ch



Alle Episoden sind im Internet auch auf Youtube, Spotify und Apple Music zu finden.