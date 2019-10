Polizei kontrolliert lärmende Autos

Die Gemeindepolizei Regensdorf hat in der Vergangenheit vermehrt Meldungen aus der Bevölkerung von übermässig lauten Fahrzeugen aufgrund unerlaubten Abänderungen oder unangepassten Fahrverhalten erhalten. Die Meldungen decken sich mit den Beobachtungen der Gemeindepolizei. Aus diesem Grund führten Funktionäre der Gemeindepolizei Regensdorf in der Nacht von Freitag auf Samstag während rund fünfeinhalb Stunden an zwei verschiedenen Standorten eine entsprechende Schwerpunktkontrolle durch. Dabei wurden sie durch einen Spezialisten unterstützt.

Drei Strafuntersuchungen möglich

Insgesamt acht kontrollierte Fahrzeuge wurden wegen unerlaubten technischen Abänderungen oder Mängeln zu einer Nachkontrolle aufgeboten. Gegen drei Fahrzeuglenkende erfolgte eine Rapporterstattung an die zuständige Strafuntersuchungsbehörde. Aufgrund von leichten Widerhandlungen wurden fünf Ordnungsbussen ausgesprochen.