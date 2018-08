Polizei stoppt Raser in Regensdorf

Ausgerüstet mit einem Lasermessgerät haben Verkehrspolizisten der Kantonspolizei in der Nacht auf Sonntag in Regensdorf eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Positioniert im Innerortsbereich der Adlikerstrasse in Richtung Dällikon stoppten die Polizisten ein Raser.

Der 19-jährige Schweizer fuhr mit seinem Auto mit 105 km/h durch die Messstelle. Dem jungen Mann wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Und er wurde angezeigt wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung.

(mcp)