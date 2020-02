Populismus – eine Gefahr für die Demokratie?

Populismus ist eine volksnahe, oft aufwieglerische und hetzerische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der aktuellen politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. So eröffnete der Historiker und Philosoph Ulrich Lothar Büttner, Gymnasiumlehrer in Konstanz, die Vortragsreihe über politische Themen am Sonntagnachmittag in der Bibliothek an der Watterstrasse. «Populismus hat seit zehn Jahren an Bedeutung zugenommen, die Welt wird komplexer, die Antworten werden simpler», begann Büttner seinen zweistündigen Vortrag.

Mit billigen Tricks versuchten Populisten, die Menschen zu verführen, aber jede Generation müsse lernen, in einer Demokratie zu leben und den Verlockungen der Populisten zu widerstehen. Populismus sei ein Geschäft mit Gefühlen und der Verbreitung von Angst. Büttner rät Politikerinnen und Politikern, sich immer an die Wahrheit zu halten und nicht, als Beispiel, Steuergeschenke mit neuen Schulden zu finanzieren. Billige Schlagworte, die oft Grenzen überschritten, seien keine erfolgreichen Geschäftsmodelle für eine langfristige, der Gesellschaft dienende Politik.

Am Beispiel der Alternative für Deutschland (AfD) zeigte Büttner auf, wie gewisse Situationen von Populisten ausgenützt werden. Die 2013 gegründete Partei war kurz vor dem Zusammenbruch. Als 2015 Flüchtlingsströme Deutschland erreichten, bekam die AfD durch die Verbreitung von Hass und Angst einen bemerkenswerten Zulauf.

Populismus gibt es sowohl auf der rechten wie auf der linken politischen Seite. Er polarisiert mit Schwarz-Weiss-Rhetorik. Fakten, die nicht ins Konzept passen, werden verschwiegen. Gegen die Verbreitung von Populismus rät Büttner zu einer umfassenden Aufklärung, man müsse vermehrt in politische Bildung investieren. «Populismus ist einfach, aber einfach falsch», schloss der Historiker seinen Vortrag.

Anregender Vortrag

Die Watter Erika Niederer und Walter Bosshart, zwei von nur wenigen Besuchern, fanden den Vortrag vielschichtig, interessant, aber auch herausfordernd. Und er rege zu kritischem Denken an. Aus Zeitgründen kam die abschliessende Diskussion leider etwas zu kurz.

Bernhard Piller, Leiter des 1988 als Freizeitanlage gegründeten Gemeinschaftzentrums Roos, möchte sich mit der Vortragsreihe «Politik im Gespräch» kontroversen Themen nähern. Geplant ist am 23.Februar ein Vortrag und Diskussionen über «Fake News – Was ist das und wie kann man sie erkennen?». Am 15.März steht das Thema «Verschwörungstheorien – Ursachen, Phänomene und Gefahren» auf dem Programm. Der Abschluss der Anlässe, alle unter der Leitung von Büttner, findet am 22.März statt, über «Fundamentalismus in den Weltreligionen – Herausforderung für unsere modernen Gesellschaften».