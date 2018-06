Primarschule entscheidet sich für Neubewertung

Es war eine zahlenlastige Schulgemeindeversammlung – auf der Traktandenliste der Primarschulgemeinde Dänikon-Hüttikon standen am Mittwochabend die Jahresrechnung, die Abrechung eines Baukredits sowie der Umgang mit dem Verwaltungsvermögen. So war es denn auch Finanzvorstand Marcel Rüegg, der am meisten gefordert war. Er stellte den 37 Anwesenden (2,2 Prozent) ein – wie es Schulpflegepräsident Fabiano Marchica ausdrückte «sehr technisches» – Traktandum vor, das die Neubewertung des Verwaltungsvermögens behandelte.

Im Übergang auf die neue Rechnungslegung HRM2 gibt der Kanton nämlich zwei Möglichkeiten vor: Die Gemeinden können entscheiden, ob sie das Verwaltungsvermögen neu bewerten wollen oder nicht. «Es gibt nicht per se eine richtige oder falsche Entscheidung», erklärte Rüegg. Vielmehr müsse jede Gemeinde für sich entscheiden, welche Variante für ihre finanzpolitische Situation mehr Sinn mache. «Wir sind zum Schluss gekommen, dass eine Neubewertung vorgenommen werden soll», sagte er. Auch die Rechnungsprüfungskommission unterstützte diesen Entscheid. Aus dem Plenum gab es sowohl Voten für wie auch gegen diese Variante. Die Versammlung folgte dem Antrag der Schulpflege schliesslich mit 22 Ja- und 10 Nein-Stimmen.

Nur einer von fünf bleibt

Ohne Gegenstimmen genehmigte die Versammlung die beiden anderen Geschäfte. Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von knapp 6 Millionen Franken mit einem Plus von 440 000 Franken. Auf der Aufwandseite konnte im Vergleich zum Budget beinahe eine Punktlandung erzielt werden. Dass der Ertrag deutlich höher ausgefallen ist als budgetiert, sei mit nicht vorhersehbaren Mehrerträgen bei den ordentlichen Steuern zu erklären. Auch die Bauabrechnung für den Ersatz der Heizungsanlage fand uneingeschränkten Zuspruch unter den Anwesenden. Die Abrechnung konnte rund 35 000 Franken unter den budgetierten 425 000 Franken abgeschlossen werden.

Nach dem offiziellen Teil folgte die Verabschiedung der alten und die Begrüssung der neuen Schulpfleger, die ab 1. Juli übernehmen werden. Von der bestehenden fünfköpfigen Behörde bleibt einzig Marcel Rüegg im Amt.

(Zürcher Unterländer)