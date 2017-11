Projekt Gemeindefusion im Wehntal ist gescheitert

Von den 554 Stimmberechtigten in Schleinikon entschieden sich 127 gegen eine Weiterführung der Fusionsgespräche der vier Wehntaler Gemeinden Niederweningen, Oberweningen, Schleinikon und Schöfflisdorf. 117 waren dafür. Die Stimmbeteiligung lag bei 44 Prozent. «Es hätte auch andersherum herauskommen können», sagt der Schleiniker Gemeindepräsident Gabor Magyarovits. Er habe im Vorfeld der Abstimmung im Dorf keine eindeutige Richtung erkannt. «Deshalb habe ich mit beiden Möglichkeiten gerechnet.»

In der Stellungnahme des Gemeinderats heisst es: «Mit diesem Entscheid hat sich die Bevölkerung nun aber nicht gegen die Zusammenarbeit zwischen den Wehntaler Gemeinden entschieden, die sich in verschiedensten Verwaltungsbereichen täglich bewährt.»

Das Resultat ist endgültig

Der Oberweninger Gemeinderpäsident Richard Ilg reagiert gelassen auf den Entscheid in Schleinikon: «Die Gemeinde hatte das Recht, den Weg über diese Grundsatzabstimmung zu gehen, und wir andern müssen das Resultat akzeptieren.» Einziger Wermutstropfen sei, dass die drei andern Gemeinden nun ihrem Recht für eine eigene Stellungnahme zum Fusionsprozess enthoben seien. «Das Projekt ist nicht nur angehalten, sondern beerdigt.»

Mit einem «lachenden und einem weinenden Auge» nimmt Stefan Fivian, Vizepräsident aus Schöfflisdorf, das Abstimmungsresultat in der Nachbargemeinde zur Kenntnis: «Einerseits ist es bedauerlich, dass nun keine Zusammenschlussgespräche stattfinden, andererseits haben die Diskussionen im Vorfeld gezeigt, wie unterschiedlich die Kultur in den vier Gemeinden ist.» Es sei eine legitime Abstimmung im Sinne der Demokratie gewesen.

Die Niederweninger Gemeindepräsidentin Andrea Weber bedauert das Resultat in Schleinikon: «Damit hat das Stimmvolk in den andern drei Gemeinden keine Möglichkeit mehr, sich abschliessend über einen Zusammenschluss zu äussern.» Sie ist überzeugt davon, dass die Schleiniker Bevölkerung durch den Zusammenschluss der Gemeinden in diversen Bereichen hätten profitieren können. (zuonline.ch)