Projektfriedhof Bäuler-Areal

Eine direkte Anbindung an die Glattalbahn, mit fast 13'000 Quadratmetern viel Platz für so ziemlich jedes erdenkliche Bauprojekt, abgesehen von einer Formel-1-Rennstrecke, eine eigene Zubringerstrasse und dazu noch eine zentrale Lage mitten im Zürcher Unterland, quasi in Gehdistanz zum Flughafen Zürich – das Bäuler-Areal hat so ziemlich alles anzubieten, was man sich von einem Standort für ein grösseres Bauprojekt wünschen kann.

Doch ein Gebäude gab es auf der entsprechenden Parzelle noch nie. Obwohl es verschiedene Unternehmen immer wieder versucht haben. Erst diese Woche wurde das jüngste Projekt zu Grabe getragen: Private Investoren haben ein Projekt für das grösste Hotel der Schweiz, welches auf sieben Stockwerken insgesamt 540 Zimmer vereint hätte, zurückgezogen. Die Hintergründe dafür sind nicht bekannt, dieGemeinde vermutet, dass wirtschaftliche Überlegungen zu dem Entschluss geführt haben.

Zuerst Bürogebäude, dann sogar ein Stadion

Ein ähnliches Schicksal war im Bäuler-Areal schon mancher Idee beschieden. Um die Jahrtausendwende herrschte im Glattal Euphorie. Allenorten wurden Geschäftshäuser geplant, von Zehntausenden neuen Arbeitsplätzen wurde geschwärmt. Eine Konjunkturflaute versetzte den Träumen einen empfindlichen Dämpfer. Auch das Areal Bäuler war davon betroffen. Die Allreal stellte 2002 ihr «Airport Business Park»-Projekt zurück und verkleinerte es von drei Gebäuden mit einer geplanten Fläche von 50 000 Quadratmeter auf noch 18'000 Quadratmeter direkt bei der Station Bäuler. Gebaut wurde der Bürokomplex bis heute nicht.

Die Allreal plant noch immer ein mehrstöckiges Bürogebäude. Grafik: PD

Trotzdem glaubte man auch in den Folgejahren fest daran, dass ein Megaprojekt in nächster Zukunft umgesetzt würde und so dem dortigen Industriegebiet mehr Bedeutung zukommen könnte. «Uns liegt bereits ein Projekt für 70 Millionen Franken vor», erklärte der damalige Rümlanger Bauvostand Heinz Lusti im Juli 2007 gegenüber dem «Tages-Anzeiger», während sich die Glattalbahnstation im Bau befand.

Tatsächlich wurde ein solches Grossprojekt kurz darauf diskutiert. Bei ihrer Suche nach einem eigenen Heimstadion als Alternative für das wenig eishockeytaugliche Hallenstadion wurden die ZSC Lions auf das Gebiet Bäuler und das daran angrenzende Gebiet Cher aufmerksam. Zur Debatte stand damals auch, ob der EHC Kloten als möglicher Partner sich am Stadion beteiligen könnte. Mehr als angedacht wurde die Idee jedoch nicht, die Lions ziehen nun voraussichtlich über 14 Jahre später 2022 in ihre neue Heimspielstätte in Zürich- Altstetten. Das Zürcher Stimmvolk hatte erst im September 2016 diesem Neubau zugestimmt.

Der Traum von einer«Sihlcity im Glattal»

Das Bäuler-Areal erwies sich in den folgenden Jahren auch als Fluch für Projekte, die nicht direkt, sondern angrenzend daran geplant waren. Im Juni 2011 liebäugelte der Grossverteiler Coop damit, auf dem anliegenden Gebiet ein Einkaufszentrum inklusive Eventhalle zu erstellen. Vorgesehen waren nicht nur Verkaufsflächen, sondern auch ein Hotel und Büroräume.

Auch aus einem Einkaufszentrum wurde nichts. Visualisierung: PD

Dieses Projekt war allerdings von Beginn an von verschiedenen Problemen geplagt. Die im Gebiet geltenden Zonenvorschriften liessen den Bau eines Einkaufszentrums gar nicht zu. Zudem erstreckte sich das Gelände sowohl auf Flächen der Gemeinde Rümlang als auch der Gemeinde Opfikon. Dadurch hätten einem Gestaltungsplan zwei verschiedene Exekutiven zustimmen müssen. Und die kantonale Baudirektion hielt das Gebiet nicht für eine verkehrsintensive Nutzung geeignet. Schliesslich zogen die Delegierten der Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) den Antrag auf einen Richtplaneintrag für eine entsprechende Nutzung des Gebiets im Oktober zurück. Damit war das Schicksal des Projekts besiegelt, auch wenn der Opfiker Stadtrat Bruno Maurer (SVP) trotzdem mit den Investoren einen Gestaltungsplan ausarbeiten wollte und Thomas Hard­egger (SP) 2013 als damaliger Gemeindepräsident darauf drängte, auf dem Areal ein «Sihlcity am Glattal» zu verwirklichen.

Für das erste Projektfehlen nur noch die Mieter

2015 schliesslich war dann doch wieder ein Bürokomplex im Gespräch. Und wieder war es die Allreal, die wie schon 2002 damit vorwärtsmachen wollte. Rund 30 000 Quadratmeter wollte der Generalunternehmer auf dem Bäuler-Areal erstellen. Fünf Etagen plus ein Attikageschoss waren dazu geplant. Man habe zwar noch keine Mieter, doch bereits Kontakt gehabt mit verschiedenen Interessenten, teilte die Unternehmenskommunikation von Allreal im Juli 2015 mit. Bevor das Baugesuch konkret bewilligt sei, sei dies aber auch schwierig, erklärte das Unternehmen.

Dass in weiten Teilen der Flughafenregion über leer stehende Büroflächen geklagt wurde – daran hat sich bis heute nicht viel geändert –, schien die Allreal nicht zu stören. Oft seien die betroffenen Objekte kleinflächiger, als was im Bäuler angeboten werden sollte, hiess es. Nach Gesprächen mit Interessenten sei klar, dass die Nachfrage vorhanden sei. Die Ankündigung erfreute auch wieder Gemeindepräsident Thomas Hardegger, er versprach sich vom Projekt eine Initialzündung für das inzwischen seit Jahrzehnten leere Gebiet rund um die Glattalbahnstation, für welche die Gemeinde seit dem Bau der Bahn viel Geld ausgibt.

Tatsächlich wurde die Baubewilligung vor über zwei Jahren, im Januar 2016, erteilt. Seitdem ist nichts passiert. Aller Nachfrageabklärung zum Trotz hat sich die Allreal anscheinend doch verschätzt. «Wir bauen kein Gebäude auf Halde», sagt Matthias Meier von der Unternehmenskommunikation. Bevor nicht ein konkreter Mieter gefunden wird, wird der Bau des Gebäudes nicht in Auftrag gegeben. Theoretisch ist aber also nach wie vor zumindest ein grösseres Projekt im Gebiet Bäuler geplant. (Zürcher Unterländer)