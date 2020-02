Radiomoderatorin Regi Sager brachte Liebesgeschichten ins Furttal

Die Stimme klang gleich vom ersten Wort an vertraut, als Moderatorin Regi Sager von Radio SRF 1 das Publikum begrüsste. Die von ihr vorgetragenen «Liebesgeschichten aus Zürich» rundeten den Valentinstag ab. Sager trat elegant in schwarz-rot auf. Am Klavier sass Jazzmusiker Stefan Stahel, von der Regi Sager Special Edition Band. Rote Luftballons in Form von Herzen stimmten das Publikum auf die amourösen Geschichten ein.

Mutige und abenteuerliche Geschichten der Liebe

Als erste präsentierte Sager die turbulente Geschichte des Komponisten Richard Wagner und seiner verehrten Muse Mathilde Wesendonck. Wie sich Huldrych Zwingli über den Zölibat hinwegsetzte und seine Nachbarin Anna Reinhart zur ersten Pfarrfrau machte, erfuhren die Besucher in der zweiten Geschichte. Beeindruckend war der Lebensweg von Regula Egli, die ihren Mann Florian Engel, einen Bündner Offizier in Napoleons Diensten, an die Kriegsschauplätze begleitete und ihm 21 Kinder gebar. Ebenso eindrücklich war, wie sich Albert Einstein in seine Mitstudentin Mileva Mari? verliebte und ihr als Wissenschaftlerin auf Augenhöhe begegnete.

Jede Geschichte hatte ihre eigene Dramatik. Regi Sager trug die vier Liebesgeschichten in etwas gekürzter Form vor. Nicht nur war es ein Genuss der Profisprecherin zuzuhören, Sager glänzte auch mit umfangreicher Sachkenntnis und Detailwissen. Die Geschichten sind genau recherchiert, jede Begebenheit bettete sie in den historischen Hintergrund ein. Sager las sie mitunter mit einem Augenzwinkern oder voll Bewunderung, für die tapferen Menschen früherer Zeiten, vor. Manchmal hielt sie inne und erklärte wo sich was abspielte. Die Buchautorin kennt sich mit der Zeitgeschichte bestens aus, ebenso genau weiss sie, wo welches Eckchen liegt. Das umfangreiche Wissen dient Sager, wenn sie als leidenschaftliche Stadtführerin in der Zürcher Altstadt unterwegs ist.

Freundschaft mit treuem Publikum

Zwischen den Wortbeiträgen erklang Sagers Stimme zu Jazzmelodien von Stefan Stahel. Als Schlusspunkt besang sie den «Himmelblaue Züri-Trolleybus». Nach der Vorstellung umringten die Besucher den Star des Abends, welcher sich Zeit nahm fürs Publikum und das Buch «Zürcher Liebesgeschichten – Ein Stadtführer der besonderen Art» signierte.

Besucherin Karin Arnold aus Buchs kam extra wegen Regi Sager. «Ich mag die Radiofrau, ihre Stimme und wie sie die Lovestorys vortrug, gefielen mir sehr». Sie schätzte, dass die Begebenheiten in den historischen Kontext gestellt waren und vieles aus der damaligen Zeit samt jener Denkweise wieder in Erinnerung gerufen wurde. «Die Geschichten waren berührend und interessant», sagte Arnold.

Für alle Besucher gabs zum Schluss eine süsse Überraschung. Unter der Federführuntg von Joana Wüst von der Kulturkommission Dänikon, hatten die Frauen für jeden Gast ein herzförmiges Küchlein mit Schokoladeüberzug gebacken. Dies soll die Freundschaft der Kulturkommission mit dem Publikum bezeugen, meinte Präsidentin Marlies Schüpbach.