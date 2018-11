Räuber überfallen Tankstellenshop

Um 21 Uhr betraten zwei unbekannte Männer am Donnerstagabend den Shop der BP-Tankstelle an der Zürcherstrasse 74 in Embrach. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, war einer der Täter maskiert und trug eine Pistole mit sich.

Die Männer bedrohten den Angestellten und erbeuteten rund tausend Franken Bargeld und gegen 40 Zigarettenpackungen, welche sie in einer Papiertragtasche verstauten. Anschliessend verliessen sie den Shop. Gemäss ersten Erkenntnissen gingen sie zu einem blauen Kleinwagen, mit dem sie Richtung Zentrum Embrach flüchteten.

Die Täter flüchteten auf der Zürcherstrasse in Richtung Embrach.

Die Kantonspolizei Zürich leitete umgehend die Fahndung nach Tätern und Fahrzeug ein. Dennoch blieb diese ergebnislos.

Polizei sucht Täter und Zeugen

Signalement 1. Täter: Ca. 170 Zentimeter gross, unter 25 Jahren alt, schlanke Statur, leicht bräunliche Hautfarbe, er trug eine schwarze Trainerhose und -jacke sowie schwarze Handschuhe. Zudem sprach er Schweizerdeutsch mit leichtem Akzent.

Signalement 2. Täter: Ca. 165 Zentimeter gross, unter 25 Jahre alt, normale Statur, er trug eine schwarze Trainerhose und Trainerjacke mit Kapuze.

Zeugenaufruf: Personen, welche Angaben zu den gesuchten Personen oder zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen. (mst)