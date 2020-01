Regensdorfer Post wird umgebaut

Die Post baut ihre Filiale im Zentrum Regensdorf um. Diese ist darum vom Montag, 13., bis Samstag, 18. Januar, geschlossen. Wie die Post in einer Mitteilung schreibt, können während des Umbaus nur avisierte Sendungen mit einer Abholungseinladung am Geschäftskundenschalter im Untergeschoss des Einkaufzentrums abgeholt werden.

Mit dem Umbau erhält die Postfiliale zusätzlich einen Automaten, um selbständig Pakete versenden zu können, und einen, um Rechnungen zu bezahlen. Zudem bietet die Post neu Beratung zu den digitalen Produkten an. Mit dem Umbau erhält die Filiale auch eine Kinderecke. Ansonsten bleibt das Dienstleistungsangebot unverändert. Die Regensdorfer Post ist eine von rund 300 Filialen, welche die Post in den nächsten Jahren modernisieren will. (anb)