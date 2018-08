Regensdorferin träumt von der Innovation der Sporttasche

Glänzend neu steht sie da. Und wenn sie nicht steht, liegt sie praktisch auf ihrem Bauch oder hängt an einer Stange im Garderobenschrank. Die Rede ist von «Stuned», einer neu entwickelten Sporttasche. Hinter der Idee steht Gründerin und Geschäftsfrau Elisabeth Meier aus Regensdorf. Ihre Tasche existiert allerdings bisher bloss als Prototyp und kann erst in Produktion gehen, wenn das nötige Kleingeld in Form eines Spendenaufrufs generiert worden ist. Im Zeitalter des Internets funktioniert ein solches Vorhaben über das so­genannte Crowdfunding, zu Deutsch «finanzielle Unterstützung durch die Menge».

Dabei können Interessierte Projekte angehender Unternehmerinnen oder Unternehmen mit ihrem Kapital über Plattformen im Internet unterstützen. Im Fall von Elisabeth Meier hat ihre Kampagne zur Finanzierung mittlerweile die Spendenmarke von 30 Prozent geknackt. Somit fehlen dem 30 000 Schweizer Franken teuren Projekt noch 20 000 Franken. Ab einem Mindestbeitrag von 15 Franken ist man als Spender oder Spenderin dabei.

Sollte das Ziel innerhalb von 100 Tagen nicht erreicht werden, werde der Betrag abzüglich einer kleinen Bearbeitungsgebühr zurück­erstattet, heisst es vonder Crowdfundingplattform 100 Days. Das Projekt läuft noch bis zum 3. September, spätestens dann weiss Meier also, ob sie mit ihrer Tasche in Produktion gehen kann oder das Projekt vorerst ­beerdigen muss.

Im Garderobenschranksoll Ordnung herrschen

Eigens für die Lancierung der Sporttasche «Stuned», deren ­Name ein Wortkonglomerat aus Stay und Tuned bildet und so viel wie «bleib dran» bedeutet, hat Elisabeth Meier die Eliz GmbH gegründet. Sie ist nicht ganz ­allein, denn mit an Bord sind ihre Nichten Nadine Stampfli und Sheena Thommen. Letztere erklärt, warum sie das zwei Jahre alte Projekt ihrer Tante unterstützt: «Ich trainiere mehrmals pro Woche im Sportverein, und während der Sommersaison bin ich fast jedes Wochenende beim Sport anzutreffen. Nachher wird natürlich geduscht, und zwar oft in einer überfüllten Garderobe. Dann stellt sich immer die gleiche Frage: Wohin soll ich meine Tasche stellen, damit sie nicht nass wird? Und wie soll ich nach dem Duschen nur meine sauberen ­Sachen finden, ohne vorher bei der Suche alles nasszutropfen?» Diese Probleme soll die Tasche mit ihrem Design lösen.

Auf der Crowdfundingseite mit aussagekräftigen Bildern ist auch eine Videopräsentation zu finden. Hier preisen Meier und ihre Mitstreiterinnen noch weitere Vorzüge der Tasche an, darunter etwa eine innere zweifache Unterteilung für Turnschuhe oder gerollte Badetücher. Ganz wichtig als eigentlicher Clou seien aber die zwei Haken, an denen die Tasche an der Stange im Garderobenschrank befestigt werden kann. Somit muss die Tasche nicht auf einen möglicherweise durch Duschwasser gefluteten Boden einer Umziehkabine gestellt werden. Auch an Reisefreudige haben die Entwickler gedacht: Die Tasche entspricht den gängigen Massen für das Hand­gepäck auf Flugzeugen.

Keine hiesige Firma für die Produktion gefunden

Bereits in der Prototypenphase mit dem Produkt auf den Markt zu gehen, sei mutig, aber zeuge von einem transparenten Geschäftsmodell, erklärt Elisabeth Meier. Es sei ein schöner Zufall, dass ihre Nichte Sheena Thommen gelernte Bekleidungsgestalterin sei und somit gleich selber den Prototyp entwickelt habe. Einziger Wermutstropfen dünke sie die Tatsache, dass sie in der Schweiz keine Textilproduktionsfirma für die rund 300 ­geplanten Einzelstücke finden konnten. «Deshalb werden wir nach Erreichen des Spendenziels die Produktion in China in Gang setzen, es sei denn, wir finden doch noch eine hiesige Firma», sagt Elisabeth Meier hoffnungsvoll. Wer das Projekt «Stuned» finanziell unterstützen und sich die Tasche zum Vorzugspreis von 199 (statt 249) Franken sichern möchte, findet unter www.­stuned.ch alle nötigen Informationen. (Zürichsee-Zeitung)